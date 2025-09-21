Băuturile Gin, Campari şi Piña Colada au devenit, mai nou, deserturi de lux

Mai mulţi bucătari italieni au transformat cele mai cunoscute cocktailuri în deserturi exclusiviste. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Mai mulţi bucătari de elită din Italia au transformat cele mai cunoscute cocktailuri în deserturi inedite şi exclusiviste.

Experimentarea, sensibilitatea creativă și influența prolifică a călătoriilor și a mixologiei asupra bucătăriei au inspirat în Italia crearea de deserturi alchimice inspirate de cocktailuri celebre. Acestea variază în densitate și arome şi au fost reinterpretate de cei mai cunoscuţi chefi italieni prin fructe și legume osmotice, sorbeturi și bezele. Publicaţia italiană La Repubblica a prezentat câteva dintre cele mai în vogă deserturi prin intermediul poveștilor bucătarilor care le-au creat.

Planet Gin

Ginul tonic pe bază de Rosa di Tiglieto este desertul lui Simone Perata servit la restaurantul A Spurcacciuna din Savona, Italia. Este rezultatul unei călătorii care a început când bucătarul întorcându-se în Liguria după o rătăcire prin Europa, a început să se aprovizioneze cu ingrediente de la mici producători locali și a descoperit siropul de trandafiri Tiglieto (n.red. băutură artizanală tradițională din Liguria). Perata a redus intensitatea zahărului cu înghețată, "pentru că iubesc sorbeturile și îngheţata și consider că ajută la obținerea unor arome echilibrate". Ca bază a folosit "osmoza de măr verde și fenicul care oferă aciditate și note crocante, balsamice, o granită de gin care oferă senzații plăcut de reci, iar în final jeleul de lime și mentă care amplifică aromele". Bezelele de piper roz și fenicul completează creația pentru o îmbucătură crocantă, în timp ce efectul crunchy al Peta Crispy (n.red. un tip de zahăr sub formă de granule impregnate cu dioxid de carbon, acoperite cu ciocolată albă sau alte arome, care creează o senzație efervescentă și explozivă în gură la contactul cu saliva) oferă un final jucăuș, reflectând efervescența unei bucătării care combină cercetarea, experiența și o viziune deschisă asupra lumii.

Inspirat de Ginul Tonic, dar cu o origine diferită, este desertul Gin Tonic & Cucumber al lui Andrea Impero de la restaurantul Elementi din Borgobrufa, Umbria. Inspirația a venit în 2017, când bucătarul-șef lucra în Rusia, "de la un gin unic produs de o distilerie artizanală din Moscova care folosea experimental plante unice și de la utilizarea pe scară largă a castraveților, în special a celor fermentați, în bucătăria moscovită". Desertul are consistența unui pandișpan combinat cu granita de lămâie, servit cu castraveți tăiați cubulețe amestecați osmotic cu gin, zahăr și un praf de sare.

Campari Mood

Viviana Varese şi-a dedicat cartea "Dessert around Campari" băuturii aperitiv legendară la Milano. Este vorba despre o spumă de grapefruit, cremă de lămâie și sorbet de ananas, plutind într-o briză de Campari. Această "spumă" se obține prin amestecarea de Bitter Campari, apă și Sucro Emule Sosa, care se potrivește perfect cu aromele citrice de lămâie și grapefruit, diluate în ciocolată albă și frișcă. Desertul este completat de sorbet de ananas, o aluzie exotică la cultura anilor 1980 atât de dragă Vivianei Varese.

Piña Colada sip

Prospețimea Piña Colada a inspirat visul tropical al lui Fabrizio Bertola la Villa d'Este, pe Lacul Como, o coajă de ciocolată tropicală din Madagascar în formă de nucă de cocos, care conține ganache de nucă de cocos bătut și ciocolată albă și un miez proaspăt de ananas aromatizat cu rom alb. Ideea s-a născut în timpul călătoriei bucătarului-șef în Cuba și "din dorința de a transforma un cocktail de vară într-un desert capabil să evoce aceleași arome și senzații".

Amestecul exotic stârnește și imaginația lui Gianluca Renzi, care la localul Le Cattedrali Cannavacciuolo din Asti își concentrează bucătăria pe tradițiile locale, reinterpretate cu o vioiciune creativă. Desertul este format dintr-o lingură de spumă de ananas și înghețată de cocos, alături de ananas "gătit confiat la 50 de grade Celsius timp de trei ore la cuptor și apoi glazurat cu muștar și miere pentru o aromă contrastantă". Acesta este completată în pahar cu o Marsala siciliană obţinută din struguri care se coc în apropierea mării, bogată în aromă și delicat dulce, asociată de somelierul Camilla Torresi.

Mojito inspiration

În Sardinia, La Limonaia este desertul inspirat de Mojito cu busuioc al lui Pasquale D'Ambrosio de la Capogiro, parte a resortului 7Pines din Sardinia, cu vedere la mare și la vegetația mediteraneană. Ideea este de a "reinterpeta Mojito-ul cu busuioc într-un desert cu o personalitate contemporană care surprinde, un amestec de prospețime, texturi și arome imediate", explică bucătarul-șef, care alege ca principiu călăuzitor o cremă de lămâie asociată cu bezele franțuzești și italiene pentru a crea contraste texturale și o înghețată de busuioc și lime pentru a evoca spiritul cocktailului.

Bloody Touch

O evadare de la dulce este Bloody Mary Tommaso Arrigoni, prezentat cu flori de dovlecel și ricotta cu lămâie "pentru a contracara bogăția mâncării prăjite și a spori aciditatea roșiilor cu uscăciunea de la vodcă". Acesta este cazul desertului propus de La Raia, un han și restaurant premiat care se află pe dealurile Gavi din regiunea Piemonte şi care prepară feluri de mâncare de sezon cu legume din propria grădină organică.