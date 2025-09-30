Cel mai scump hamburger din lume costă peste 9.000 de euro. Ca să îl mănânce, clienţii semnează un contract de confidenţialitate

Bosco Castro, bucătar, influencer și proprietar al restaurantului Aupa de lângă Barcelona, în Spania a creat un hamburger care costă 9.440 de euro. Sursa foto: captura foto instagram/bdevikingo

Bosco Castro, bucătar, influencer și proprietar al restaurantului „Aupa” de lângă Barcelona, în Spania a creat un hamburger care costă 9.440 de euro, iar clienţii care ajung să îl guste sunt selectaţi după criterii secrete şi trebuie să semneze un contract de confidenţialitate.

„Acest burger nu este un fel de mâncare, ci o experiență de lux extrem”, a declarant Bosco Castro, mai cunoscut și sub numele său de bucătar-influencer BdeVikingo. Proprietarul restaurantului „Aupa” din localitatea Cabrera de Mar, la aproximativ 30 de kilometri de Barcelona, ​​a creat „cel mai scump hamburger din lume”. Este imposibil de aflat ingredientele în detaliu, dar prețul este sigur: 9.440 de euro. Fiind un „lux extrem”, unde valoarea ingredientelor nu este nicidecum singurul factor care justifică nota de plată finală, hamburgerul își propune să fie, pur și simplu, inaccesibil. Disponibilitatea financiară nu garantează în niciun fel posibilitatea de a-l gusta, pentru că adevărata limită a experienței este stabilită de o selecție secretă a clienților, bazată pe cerințe la fel de necunoscute, relatează Corriere della Sera.

Hamburgerul

În ceea ce privește compoziția sa, singurele detalii cunoscute se referă la câteva materii prime, este vorba despre cele trei „cele mai bune” tipuri de carne din lume, „cea mai exclusivistă” brânză din Europa și un sos preparat cu „un spirit fin”. După cum explică echipa „Aupa”, ceea ce ar trebui să bucure hamburgerul nu sunt doar papilele gustative, ci mai ales ego-ul, conștientizarea că respectivul client a câștigat o oportunitate unică, mai degrabă decât luxoasă, rezervată doar câtorva aleși, dar nu pe baza posibilităţilor lor materiale. „Lucrul interesant nu este ceea ce conține, ci ceea ce reprezintă”, explică Bosco Castro.

Criteriile de selecție și formularul de confidențialitate

Hamburgerul cel mai scump din lume reprezintă valoare și prestigiu, exclusivitate și inaccesibilitate, dar și marketing. În ceea ce privește procesul de selecție, însă, cerințele sfidează logica și rațiunea. Pentru a primi o invitație, posibilii clienţi trebuie să răspundă la o serie de întrebări foarte generale care se referă la profesia lor, dar și la experiențele acestora, motivația și, în mod curios, chiar și la parfumul preferat. O duzină de întrebări enigmatice, deschise,ale căror răspunsuri ar putea aduce o invitație care, în cel mai bun caz, va fi valabilă din februarie 2026, cea mai apropiată dată disponibilă.

Recenzii interzise

Dar oare merită hamburgerul așteptarea, dincolo de preț? Bosco Castro, cunoscut pe reţelele sociale drept BdeVikingo, cu peste 1,5 milioane de urmăritori pe Instagram, a luat în considerare și acest aspect interzicând recenziile. Cei care au gustat deja hamburgerul nu pot comenta, așa cum s-a convenit. Întrucât este o experiență privată, pentru a proteja rețeta și secretele acesteia, fiecare „oaspete” este obligat să semneze un formular de confidențialitate care, pe lângă faptul că previne orice judecată gastronomică, interzice și fotografierea farfuriei, cu excepția cazului în care este goală. Un adevărat paradox: nimeni nu va putea vreodată să descrie acest burger, totuși toată lumea este încurajată să-şi dorească această experienţă.