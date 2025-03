Gina Bradea, femeia care a clădit un imperiu culinar cu mâinile ei: „Nu mă împăunez cu ce nu fac. Blogul meu e muncit și cinstit!”

Sursa foto: Gina Bradea / Facebook

Este cunoscută de milioane de români drept „Mama Gina” sau „profa de gătit”. Și nu se ascunde în spatele unui personaj. Vorbește direct, fără menajamente, și nu are nimic de demonstrat. În spatele celui mai mare blog culinar din România, creat de Gina Bradea, stă o poveste de viață grea, marcată de muncă pe brânci, hărțuire online și o luptă continuă pentru a-și apăra munca.

Covrigii de casă, prima rețetă care „a bubuit”

„Nu mă consider o vedetă. Sunt un om care a muncit extraordinar de mult. Blogul meu e muncit și cinstit. Mă caracterizează”, îmi spune Gina Bradea, în interviul pe care a acceptat să-l dea pentru Antena3.ro.

Ea a vorbit despre munca ei, despre cât de greu e să construiești un proiect ca al ei de la zero, cum gestionează valul de ură din online. Și cum a ajuns, recent, pe o listă promovată de fanii extremiștilor cu „oamenii răi” din țară. A râs la început. Apoi au îngrozit-o amenințările și comentariile pline de ură.

Plecată din România în Italia, în plină criză economică, Gina a ajuns într-un orășel în care „nu era mare brânză”, după cum spune chiar ea. Soțul și fiul munceau 17-18 ore pe zi, aveau o firmă ce distribuia medicamente.

După ani în care a lucrat în domeniul vânzărilor, Gina a rămas singură, izolată într-o țară străină, fără ocupație. Așa s-a născut blogul care, astăzi, adună milioane de cititori.

„Prima rețetă publicată? Covrigii de casă. Au bubuit! A fost un succes imens, nu exista așa ceva atunci. Și am prins curaj”, îmi povestește ea.

I-a fost furată munca

Dar succesul nu a venit ușor. La început, blogul i-a fost furat de o persoană de încredere.

„Mi-a trecut blogul pe numele lui. Eu nu puteam decât să scriu rețete, nu vedeam comentarii, nu puteam răspunde oamenilor. A fost groaznic”, își amintește influencera.

A reușit să-și recupereze blogul, dar nu fără scandal și atacuri dure.

„Și azi mai sunt oameni care mă atacă. După 10 ani”, spune ea.

”Dacă nu urmezi rețeta cap-coadă, n-o să-ți iasă”

Dacă astăzi rețetele Ginei sunt printre cele mai detaliate și clare de pe internet, e pentru că ea știe cum e să înveți să gătești „organoleptic”, din ochi.

„Eu fac parte din generația aia cu ‘făină cât cuprinde’, ‘sare după gust’. Dar oamenii de azi vor să știe gramajele exacte, timpul de coacere, temperatura. Așa că am învățat să le explic tot, pas cu pas. Eu nu ascund nimic.”

Cei care o urmăresc știu: Gina nu doar postează rețete, ci le și explică fiecărui cititor care o întreabă. Chiar dacă asta înseamnă să stea ore întregi și să răspundă la sute de comentarii.

Blogul a fost, ani de zile, o muncă neplătită, făcută din pasiune și nevoia de a-și păstra mintea ocupată. Abia după cinci ani, Gina a început să câștige bani din ceea ce făcea.

Iar când cineva vine și-i spune „n-a ieșit, e proastă rețeta”, Gina nu se abține: „Hai să vedem împreună ce ai greșit. Nu eu, tu. Rețeta mea nu e greșită!”

Cum a învățat să filmeze și să fotografieze

A pornit blogul cu un aparat foto ieftin, care făcea „poze ca vai de ele”, și cu soțul ei montând primele filmări, deși nici el nu știa să pornească un calculator.

„Nu știam ce-i ăla DSLR. Habar n-aveam cum să montez un video. Primele rețete video erau filmate prost, cu lumină galbenă sau verzuie, lungi de câte 20 de minute. Dar vorbeam și explicam”, își amintește Gina Bradea.

„Dacă mă face trădătoare că am ajutat oameni fugiți din calea războiului, îmi asum”

Pe lângă muncă, Gina s-a confruntat și cu ura de pe internet. A fost atacată, amenințată, hărțuită. Recent, a ajuns chiar pe o listă publică a celor acuzați că „promovează vaccinul și războiul din Ucraina”.

”Am râs la început. Pe urmă au început jignirile. M-au făcut trădătoare de țară pentru că am spus public că m-am vaccinat. Da, m-am vaccinat, că am crezut că e bine. Da, am ajutat ucrainenii care fugeau din calea războiului. Stau în Isaccea, eu văd Ucraina de pe fereastră. Am dus TIR-uri de ajutoare, am gătit în vamă. Era un frig de crăpa pietrele. Și erau mii de oameni disperați, cu copii, care treceau granița pe jos, nu în mașinile alea luxoase de care tot spun unii pe internet. Dacă mă face trădătoare că am ajutat oameni fugiți din calea războiului, indiferent de naționalitatea lor, îmi asum”, spune ea.

„Mă înnebunește faptul că se pune conservant la orice”

Când vorbește despre bucătăria românească, nu se poate abține să nu taxeze derapajele.

„Bucătăria mediteraneeană cea vestită seamănă foarte mult cu cea românească. Doar că ei au uleiul de măsline și măslinele.Așa cum italienii își apreciază bucătăria, o promovează, la noi nu există așa ceva. La noi se caută tot timpul similitudini cu bucătăriile altor popoare.

Da, modernizăm bucătăria românească. Avem cratițe din inox, avem cuptoare performante, electrice, avem mașini de spălat vase și mașini de spălat rufe automate. Nu mai trăim în copaci, am ieșit din peșteri. Deci modernizăm aceste rețete, dar nu băgăm margarină până nu mai putem. Nu băgăm ulei de palmier. Nu folosim aceste premixuri de budincă la plic. Nu folosim cuburi cu gust de găină, de legume. Frișcă vegetală... aia e spumă de ras. Fă o gogoașă, dacă vrei bunătăți de post. Mâncarea este foarte importantă pentru că pe mâncare se duc cei mai mulți bani.

Mă înnebunește faptul că se pune conservant la orice. Aspirină, conservant. Medicul îți recomandă un medicament când ai o afecțiune și te ajută”, spune Gina Bradea.

Astăzi, Gina Bradea trăiește la țară, acolo unde și-a dorit mereu.

„Îmi place simplitatea. Merg în grădină, culeg legume, fructe. Asta înseamnă bogăție”, crede ea.