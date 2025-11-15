O bucătărie robotică gătește și servește 120 de mese pe oră fără ajutor uman: Invenția cu AI funcționează deja într-un supermarket

Sistemul CA-1 Series 4, bucătărie care pregătește mâncăruri proaspete singură, fără niciun bucătar uman. Sursa foto: Circus Group

Cumpărătorii dintr-un supermarket REWE din Düsseldorf, Germania, pot vedea acum cum ar putea arăta viitorul comerțului alimentar: o bucătărie complet autonomă care pregătește mâncăruri proaspete fără niciun bucătar uman, potrivit Interesting Engineering.

Compania germană de robotică Circus SE, cu sediul la München, a lansat sistemul CA-1 Series 4 în cadrul unui nou concept „Fresh & Smart”. Aceasta marchează prima integrare din lume a roboților de gătit autonomi cu inteligență artificială direct într-un supermarket.

Sistemul CA-1, o bucătărie robotică compactă, închisă într-o incintă de sticlă, realizează întregul proces de pregătire a mesei – de la colectarea ingredientelor până la gătire, servire și curățare – complet automat. Instalația, operată de Circus și alimentată de platforma software AI proprie a companiei, reprezintă un pas semnificativ înainte în automatizarea comerțului cu amănuntul și a serviciilor alimentare.

Cât costă mâncarea preparată fără oameni

Clienții pot comanda acum, direct în magazin, mâncăruri de calitate restaurant, pregătite la cerere de sistemul CA-1. Fiecare fel de mâncare, cu prețuri începând de la 6 € (aprox. 6,94 $), este gătit pe loc, în doar câteva minute.

Potrivit Circus, robotul poate pregăti până la 120 de mese pe oră, asigurând o calitate constantă, fără oboseală, pauze sau probleme de personal.

„Combinăm eficiența cu plăcerea – transformând cumpărăturile alimentare într-o experiență a viitorului”, afirmă Lars Klein, președintele Consiliului de Administrație al REWE Region West.

Un nou capitol al bucătăriilor conduse de inteligența artificială

Modelul CA-1 Series 4, cea mai nouă versiune de producție a Circus, este mai ușor și mai rapid decât prototipurile anterioare. Inginerii au reproiectat structura sistemului pentru a-i reduce greutatea cu aproape 450 de kilograme, au adăugat clești modulari care se atașează magnetic și au perfecționat sistemul de inducție pentru a încălzi vasul exact acolo unde este nevoie.

Potrivit TechEBlog, viteza de amestecare a robotului se ajustează automat în funcție de tipul de mâncare, iar senzorii încorporați detectează în timp real modificările ingredientelor.

Între mese, CA-1 se curăță singur: o mașină de spălat profesională integrată dezinfectează automat echipamentele. Întregul proces are loc în spatele unui panou transparent, permițând clienților să urmărească cum cele două brațe robotice se mișcă în perfectă sincronizare – adunând, amestecând, condimentând și servind mâncărurile cu o precizie mecanică impecabilă.

Această colaborare poziționează REWE, unul dintre cele mai mari lanțuri de retail din Europa, cu peste 16.000 de locații, în avangarda serviciilor de masă automatizate din supermarketuri.

Deși Circus operează sistemele robotice, REWE oferă spațiul comercial și infrastructura – un model despre care ambele companii afirmă că este scalabil și pregătit pentru extindere.

„Lansarea noastră alături de REWE marchează prima implementare reală a AI fizice în mediul de retail”, a declarat Nikolas Bullwinkel, CEO și fondator al Circus.

Automatizare și confort

Sistemul CA-1 este conceput pentru a răspunde cererii în timp real, utilizând algoritmi de predicție care pregătesc doar cantitățile necesare – contribuind astfel la reducerea risipei alimentare, o problemă persistentă în producția de masă.

Clienții interacționează cu robotul printr-un ecran tactil sau o interfață vocală pentru a plasa comenzile, în timp ce sistemul AI se ocupă de restul.

Instalația din Düsseldorf este prima dintre cele trei locații pilot planificate, următoarea fiind deja în construcție. Parteneriatul REWE Region West arată cum supermarketurile ar putea evolua dincolo de simple spații de vânzare, transformându-se în centre experiențiale care îmbină cumpărăturile, servirea mesei și automatizarea.

Compania explorează deja aplicații în alte medii cu volum mare de activitate, precum spitale, universități și fabrici, și chiar a încheiat un parteneriat cu programul ucrainean BRAVE1, dedicat tehnologiilor de apărare, pentru a testa prepararea automată de mese pentru soldați pe teren.

Privind către CA-1, scena pare desprinsă dintr-un viitor apropiat: brațe robotice care manipulează ingredientele cu precizie, amestecă sosuri și servesc mâncăruri fierbinți printr-o fereastră de preluare – totul fără intervenție umană.

Deși sistemul oferă soluții pentru lipsa forței de muncă și provocările operaționale, ridică și întrebări legate de viitorul locurilor de muncă tradiționale din bucătării.

Pentru moment, însă, cumpărătorii din Düsseldorf pot pur și simplu să se bucure de noutate: o masă pregătită de un bucătar-robot care nu obosește niciodată, nu se îmbolnăvește și gătește cu o precizie mecanică impecabilă.