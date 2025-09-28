Războiul kebabului. Turcia renunță să mai impună Europei cum să îl servească, după ce a iscat un scandal uriaș

Turcia renunță la încercarea de a obliga restaurantele din UE care servesc kebabul în variantă originală turcească să respecte reguli stricte privind prepararea acestuia. FOTO: Getty Images

Turcia renunță la încercarea de a obliga restaurantele din UE care servesc kebabul în variantă originală turcească să respecte reguli stricte privind prepararea acestuia, scrie BBC.

Dacă demersul pentru obținerea etichetei „Specialitate tradițională garantată” ar fi avut succes, ar fi fost impuse restricții asupra tipurilor de ingrediente folosite. Industria kebabului din Germania ar fi fost în mod special afectată, întrucât donerul tipic, vândut la colț de stradă, a evoluat de-a lungul deceniilor și s-a îndepărtat considerabil de varianta originală din Turcia.

Autoritățile turce au argumentat că doner kebab- varianta originală turcească - ul ar trebui considerat un preparat național, care s-a răspândit în Europa odată cu migrația turcilor. Însă oficialii germani au susținut că versiunea locală a kebabului a devenit parte a propriei lor tradiții culinare.

Potrivit Federației Internaționale a Donerului din Turcia (Udofed), metoda tradițională de a găti carnea pe un rotisor vertical datează din secolul al XVI-lea, iar denumirea „doner” este legată de această tehnică de gătire.

Federația ceruse Uniunii Europene să impună reguli uniforme în toate statele membre, care ar fi inclus: folosirea exclusivă a cărnii de vită provenită de la animale de peste 16 luni, a mielului de cel puțin șase luni sau a pulpelor și pieptului de pui; interzicerea folosirii cărnii de vițel și de curcan; obligativitatea ca feliile de carne să aibă o grosime de 3-5 mm; reglementarea tipului de cuțit folosit și a rețetelor de marinadă.

Versiunea germană a kebabului folosește adesea carne de vițel și este servită într-o lipie cu legume precum varză roșie, murături și ceapă roșie, fiind adesea acoperită cu sosuri, o interpretare europeană a clasicului turcesc.

Federația turcă nu a consultat industria kebabului din Germania, care a reacționat imediat, susținută de guvernul de la Berlin. Ministerul german al Alimentației și Agriculturii a declarat pentru BBC, anul trecut, că a primit propunerea Turciei „cu o anumită uimire”. Fostul ministru al Agriculturii, Cem Özdemir – un politician veteran de origine turcă – a afirmat că fiecare are dreptul să decidă cum să mănânce un doner în Germania și că nu este nevoie de reguli impuse de la Ankara. „Donerul aparține Germaniei”, a insistat el.

Dacă Udofed și-ar fi continuat demersul, o industrie europeană dominată de diaspora turcă ar fi fost afectată.

Doar în Germania trăiesc peste 1,5 milioane de cetățeni turci și aproape tot atâția oameni de origine turcă. Aproximativ 60.000 de persoane lucrează în această industrie, care produce zilnic în jur de 400 de tone de kebab, potrivit Asociației Producătorilor de Doner Turcesc din Europa (ATDID).

Vânzările anuale de kebab generează aproximativ 3,5 miliarde de euro în Europa, dintre care 2,4 miliarde doar în Germania.

Federația turcă a informat Comisia Europeană că și-a retras cererea pe 23 septembrie. Aplicarea ei atrăsese un număr mare de obiecții, iar o încercare de a ajunge la un compromis a eșuat.

Un oficial european a declarat pentru BBC Turkish că oricum propunerea se îndrepta spre respingere.