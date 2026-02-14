„Cultura este putere”. Povestea adevărată a misterioșilor samurai

Originile samurailor se află în secolul al X-lea, când au fost recrutați pentru prima dată ca mercenari pentru curțile imperiale. Foto: Getty Images

Încă de la începuturile medievale, samuraii au inspirat arta, ficțiunea și filmele, de la Shogun la Războiul Stelelor. Dar adevărata lor poveste este mai complexă și mai surprinzătoare decât ne-am putea da seama. Moștenirea durabilă a samurailor este un fenomen singular în istoria culturală. Nicio altă categorie socială medievală nu a fost celebrată sau mitologizată atât de neobosit în cultura populară, scrie BBC News.

Arcul faimei tinde întotdeauna spre falsificare, și așa este și cu samuraii: erau acești cavaleri legendari din vechime cu adevărat atât de neînfricați, loiali, dispuși să se sacrifice, disciplinați și unici în stil japonez pe cât credem? Noua expoziție Samurai a Muzeului Britanic își propune să ridice perdeaua de fum a fanteziei din jurul acestor războinici misterioși și înțeleși greșit și să dezvăluie adevărata lor istorie, mult mai captivantă.

Așadar, cine erau samuraii și cum a început povestea lor?

„Nu erau un grup unitar de oameni, aceiași de-a lungul istoriei. Cred că percepția în Occident este că samuraii sunt războinici, și cu siguranță au fost. Așa au apărut și au ajuns în poziții de putere în Evul Mediu. Dar asta nu e tot”, a spus Rosina Buckland, curatorul expoziției.

Originile samurailor se află în secolul al X-lea, când au fost recrutați pentru prima dată ca mercenari pentru curțile imperiale. Treptat, au evoluat în nobilime rurală, dar nu erau, așa cum oamenii au avut tendința să-i considere mai târziu, cavaleri viteji care respectau codurile cavalerești consacrate de timp. În luptă, aveau tendința să folosească tactici oportuniste precum ambuscada și înșelăciunea și erau adesea motivați mai mult de recompensele pentru pământ și statut decât de un simț al onoarei sau de datoria altruistă.

Foto: Getty Images

Perspectiva lor adaptabilă a însemnat că au îmbrățișat și influențe multiculturale și tehnologie străină, o altă fațetă surprinzătoare a identității samurailor. O magnifică armură de samurai expusă la expoziție a fost inspirată de un design portughez. Are partea frontală ascuțită și laterale înclinate pentru a devia gloanțele de muschetă, caracteristici care au devenit necesare abia după importul de arme de foc europene în Japonia în 1543.

„Cultura este putere”

Samuraii au dobândit puterea politică exploatând haosul cauzat de disputele privind succesiunea imperială. În cele din urmă, un clan dominant, Minamoto, a preluat conducerea și a stabilit un nou guvern în 1185, paralel cu curtea imperială. De-a lungul anilor, a existat o ascensiune și o decădere a acestor dinastii de lideri militari, implicând diverse bătălii între liderii clanurilor. Dar, așa cum subliniază Buckland, „chiar și în aceste etape timpurii, cultura este extrem de importantă. Cultura este putere”.

Liderii militari, numiți shoguni, și-au dat seama că nu pot exercita cu succes autoritatea cu perspectiva și mentalitatea liderilor militari tribali, așa că au găsit modalități de a-și suplimenta puterea militară cu modalități mai subtile și sofisticate de negociere a puterii în cadrul societății curtene.

Manualul lor de guvernare se baza pe filosofia chineză, în principal pe ideile lui Confucius.

„În gândirea neoconfucianistă trebuie să existe un echilibru între puterea militară și abilitățile culturale. Ramificația a fost creșterea investițiilor în puterea non-confuciană (soft power) în camerele curții, infuzate cu tămâie”, spune Buckland.

Pe lângă faptul că erau pricepuți la arta războiului, samuraii s-au familiarizat cu artele rafinate ale picturii, poeziei, interpretării muzicale, teatrului și ceremoniilor ceaiului. Un evantai care înfățișează orhidee, pictat în secolul al XIX-lea de un artist samurai, este una dintre cele mai frumoase și neașteptate piese din expoziție.

Foto: Getty Images

Shogun, serialul Disney/FX al cărui al doilea sezon este în producție în prezent, oferă o relatare fictivă a unuia dintre momentele de cotitură din istoria samurailor. La sfârșitul secolului al XVI-lea, Ieyasu Tokugawa, reprezentat în serial de personajul fictiv Yoshii Toranaga, a fondat un regim care a avut atât de mult succes încât a durat 250 de ani.

Clanul Tokugawa a condus Japonia din 1603, după Bătălia de la Sekigahara, până la Restaurația Meiji (1868), când crize multiple au provocat prăbușirea regimului militar al samurailor și recuperarea puterii de către Casa Imperială.

Aceasta a însemnat că nu au mai existat bătălii majore în Japonia, iar samuraii au preluat roluri noi. În loc să coordoneze câmpul de luptă, ei au condus acum statul.

„Ei sunt miniștrii, legiuitorii, vameșii. Ei au preluat sarcini care s-au răspândit în întreaga curte, chiar și în calitate de gardieni ai porților castelului”, spune Buckland.

Femeile samurai

În timpul acestui nou regim, cunoscut sub numele de Shogunatul Tokugawa, familiile Daimyo (lorzii regionali ai Japoniei) au fost obligate să locuiască în centrul puterii sale, orașul Edo (Tokyo).

„Sunt un fel de ostatici, aproape de Shogun, astfel încât acesta să-i poată controla. Nu poți complota în regiuni dacă soția și moștenitorul tău sunt în Edo, pentru că ai putea pierde accesul la ei sau ar putea fi executați”, explică Buckland.

Rezultatul a fost o importanță sporită a rolului femeilor în cercurile samurailor.

„Femeile se ocupă de gospodării, în timp ce soții lor sunt adesea absenți. Și dacă ești un samurai de rang înalt, ai putea avea 40 sau 50 de persoane în gospodărie. Este ca și cum ai conduce o mică afacere” adaugă curatorul.

Pe lângă faptul că supravegheau personalul și meseriașii, ele se ocupau și de educația copiilor și găzduiau oaspeții cu ritualurile și procedurile necesare. Diverse obiecte din expoziția British Museum, cum ar fi robe, manuale de etichetă și accesorii, spun poveștile de viață ale acestor femei samurai.

În timpul shogunatului Tokugawa, piesele de teatru, poeziile și operele de artă au pus din ce în ce mai mult în valoare legendarii samurai din trecut, subliniind eroismul, vitejia și loialitatea lor. Majoritatea au proclamat virtuțile bărbaților, dar unele au vorbit și despre războinicele samurai. O gravură Ukiyo-e din 1852 o înfățișează pe una dintre aceste femei, Tomoe Gozen, soția unui general din clanul Minamoto. Ea este reprezentată în bătălia de la Awazu din 1184, unde se spune că l-a găsit pe temutul războinic Hachiro Morishige, l-a doborât de pe cal și i-a răsucit capul cu mâinile goale.

Deces și renaștere În timpul erei Meiji (1868-1912), Japonia și-a deschis granițele comerțului internațional și a început să-și modernizeze industria, instituțiile militare și sociale. Printre schimbări s-a numărat și abolirea oficială a clasei samurailor în 1869, un alt moment crucial în povestea samurailor. „În acest moment, imaginea samurailor devine pură ficțiune. Este respinsă timp de aproximativ 25 de ani, dar apoi intră în joc nostalgia și imaginea lor este revizuită”, spune Buckland. În afara Japoniei, o nouă fascinație pentru samurai a dus la popularitatea unor cărți precum Bushido: Sufletul Japoniei (1899), scrisă de Nitobe Inazo, un quaker japonez care locuia în California. (N.r. - Membru al unei secte protestante pacifiste și austere) „Cartea a fost citită pe scară largă. Theodore Roosevelt a cumpărat mai multe exemplare pentru a le oferi prietenilor săi. A fost folosită pentru a explica succesul Japoniei, deoarece aceasta câștigase recent războiul sino-japonez și apoi învinsese Rusia”, spune Buckland. În Japonia, de-a lungul secolului al XX-lea, o imagine distorsionată a samurailor a fost manipulată în scopuri diferite, ca propagandă pentru armată și ca simbol al națiunii. După Al Doilea Război Mondial, poveștile despre samurai au renascut, de data aceasta ca subiecte cinematografice. Cel mai faimos dintre regizorii din spatele acestor filme a fost Akira Kurosawa, al cărui talent pentru narațiuni vizuale și gestionarea secvențelor de acțiune a avut un impact decisiv asupra cinematografiei americane. Filmul „Cei șapte samurai” (1954) al lui Kurosawa a fost reinventat ca „Cei șapte magnifici” (1960), iar „Yojimbo” (1961) a inspirat „Un pumn de dolari” (1964). Ulterior, Hollywood-ul a produs chiar și propriile filme cu samurai, precum „Ultimul samurai” (2003) și „47 Ronin” (2013), iar popularitatea tuturor lucrurilor legate de samurai a fost confirmată cel mai recent de succesul filmului Shogun menționat anterior, care este bazat pe un roman din 1975 al scriitorului englez James Clavell. După cum demonstrează expoziția, filmul original Star Wars, O nouă speranță (1977), a fost inspirat de filmul Cetatea ascunsă (1958) de Kurosawa, iar multe dintre costume au fost influențate de armura samurailor: cea a lui Darth Vader, expusă în ultima sală a expoziției, fiind cea mai emblematică. Adevărata poveste a samurailor este una despre evoluție și adaptare, de la începuturile lor ca mercenari medievali până la statutul lor ulterior de birocrați gentrificați și patroni ai artelor. Însă legenda lor s-a dovedit a fi o sursă nemuritoare de intrigi și fascinație, menținută vie de-a lungul deceniilor în artă, film, jocuri video și ficțiune.