Cum arată casa de doar 10 metri pătraţi care are bucătărie, baie şi dormitor. Se vinde cu 27.000 de euro

Casa La Ruche are doar 10 metri pătraţi şi costă 27.333 de euro, fără taxe FOTO: Quadrapol

Moda Tiny House (case mini sau micro-case) a cuprins lumea și a ajuns până și în România, unde tot mai mulți oameni preocupați de sustenabilitate și independență financiară încep să îmbrățișeze tendința.

Este vorba de o mișcare arhitecturală și socială globală, care promovează traiul minimalist prin reducerea spațiului de locuit la o suprafață cuprinsă, de regulă, între 15 și 50 de metri pătrați.

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În timp ce majoritatea caselor mini adoptă configurația clasică a unei locuințe obișnuite sau una pe roți, modelul La Ruche propune o abordare diferită. Proiectată de Quadrapol - o firmă franco-poloneză, locuința își organizează spațiul pe verticală, într-un mic turn, pentru a valorifica la maximum suprafața redusă de care dispune, potrivit New Atlas.

Casa La Ruche este compactă și dispune de două niveluri. Modelul nu poate fi tractat și trebuie transportat la amplasament cu ajutorul unui camion, fiind conceput mai degrabă ca locuință de vacanță sau casă pentru oaspeți decât ca reședință permanentă.

Construită pe o structură din lemn și finisată la exterior cu panouri din pin disponibile în mai multe culori, locuința impresionează prin dimensiunile sale reduse. Cu o lungime de doar 2,17 metri, o lățime de 2,3 metri și o înălțime de 4,12 metri, La Ruche se numără printre cele mai compacte case din segmentul tiny house.

Interiorul, cu o suprafață totală de 10 metri pătrați, este amenajat pe două niveluri și finisat cu lambriu din molid și pardoseală din vinil. Accesul se face direct în zona de bucătărie, echipată cu chiuvetă, plită cu inducție, frigider, o masă rabatabilă și numeroase spații de depozitare. Baia este separată printr-o perdea şi include duș și toaletă.

Zona de dormit este amplasată la etaj și este accesibilă prin intermediul unei scări din lemn, care poate fi strânsă atunci când nu este utilizată. Deși spațiul este restrâns, acesta oferă suficient loc pentru un pat dublu, precum și soluții suplimentare de depozitare.

La Ruche este disponibilă la prețuri începând de la 27.333 de euro, fără taxe. Potrivit Quadrapol, locuința poate fi amplasată într-o grădină sau într-un spațiu similar fără a necesita autorizație, însă reglementările diferă în funcție de legislația locală. Compania nu a oferit, deocamdată, informații privind livrările internaționale.