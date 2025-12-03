Cum arată în detaliu oul Fabergé rar, care a fost vândut la licitație la un preț record. Bijuteria Romanovilor are 4.500 de diamante

Casa de licitații Christie’s estima că „Oul de Iarnă” din 1913 va atinge „peste” 20 de milioane de lire sterline. FOTO: Christie’s

Un ou Fabergé din cristal împodobit cu diamante, care a aparținut cândva familiei imperiale a Rusiei, a fost vândut la Londra pentru suma record de 22,9 milioane de lire sterline (30,2 milioane de dolari), scrie BBC. Oul Winter Egg (Oul de iarnă), considerat una dintre cele mai frumoase creații ale legendarului bijutier, a fost cumpărat de un ofertant anonim marți, a anunțat casa de licitații Christie's.

Decorat cu 4.500 de diamante, obiectul a fost comandat de țarul Nicolae al II-lea în 1913 ca dar pentru mama sa.

Recordul anterior pentru un ou Fabergé era de 8,9 milioane de lire, sumă plătită la o licitație în 2007.

› Vezi galeria foto ‹

„Rezultatul de astăzi stabilește un nou record mondial la licitație pentru o lucrare Fabergé, reafirmând importanța acestui remarcabil obiect de artă”, a declarat Margo Oganesian de la Christie's, citată de agenția de presă AFP.

Oul, cu o înălțime de 8,2 centimetri, a fost realizat de Carl Fabergé, pe baza designului creat de Alma Theresia Pihl, una dintre cele două femei „maestru bijutier” din atelierul de la Sankt Petersburg.

A fost sculptat din cristal de rocă și decorat cu diamante tăietură „rose-cut”, precum și cu motive de fulgi de zăpadă din platină. Oul se deschide pentru a dezvălui în interior un coșuleț minuscul cu flori din cuarț alb.

Casa Fabergé a realizat doar 50 de ouă pentru familia imperială Romanov, iar Imperial Winter Egg este unul dintre singurele șapte care se mai află în mâini private. Celelalte sunt fie dispărute, fie deținute de instituții sau muzee.

Ouăle au fost produse între 1885 și 1917, anul în care țarul Nicolae al II-lea a fost forțat să abdice.