Cum trebuie, de fapt, agățat corect sulul de hârtie igienică: un patent vechi de 134 de ani tranșează definitiv disputa

Dezbaterea eternă din băi – hârtia igienică, cu capătul „deasupra” sau ”dedesubt”? – are, în sfârșit, un răspuns clar. Iar răspunsul vine dintr-un document oficial care are peste un secol, scrie Science Alert.

Discuțiile despre „over vs. under” au umplut forumurile, meme-urile și chiar pagini de Wikipedia, cu argumente pentru ambele tabere: un capăt „peste” este mai ușor de găsit, mai igienic și mai estetic; un capăt „dedesubt” arată mai ordonat și este mai greu de derulat de animalele de companie.

Dar toate aceste dezbateri par să fi fost tranșate în 1891.

Într-un patent depus de inventatorul Seth Wheeler, considerat „părintele hârtiei igienice perforate”, este ilustrat clar modul corect de utilizare: capătul hârtiei trebuie să vină „peste” rolă. Imaginea originală din document arată fără echivoc hârtia desfășurându-se deasupra, nu dedesubt.

Patentul a fost redescoperit și popularizat de scriitorul Owen Williams în 2015 și poate fi consultat și astăzi în arhiva Google Patents. Diagramele sunt clare: hârtia se desfășoară de sus.

The patent for toilet paper should settle the over vs under debate pic.twitter.com/arZl6l6ALn