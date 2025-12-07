De ce au lifturile oglinzi. Motivul este unul psihologic

Oglinzile au mai multe roluri menite să te ajute să gestionezi mai ușor experiența din lift. Foto: Getty Images

Liftul este un miracol modern. Datorită lui, putem construi și folosi clădiri mult mai înalte decât și-ar fi imaginat vreodată generațiile trecute. Totuși, chiar dacă mersul cu liftul a devenit o rutină, experiența poate provoca uneori anxietate, scrie psychilogytoday.com.

Și asta deoarece este un spațiu foarte mic, o cutie metalică trasă de cabluri, care te duce în sus sau în jos cu viteză, adesea alături de străini. Nu e tocmai natural pentru oameni. Și totuși, o facem zilnic.

Nu întâmplător, majoritatea lifturilor au oglinzi. Poate că nu te-ai gândit la asta, dar oglinzile sunt un element de design standard, cu mai multe roluri menite să te ajute să gestionezi mai ușor experiența din lift.

Ameliorează senzația de claustrofobie

Mulți oameni se simt inconfortabil în spații închise, iar liftul este exact un astfel de loc: mic, cu aer limitat și fără vizibilitate spre exterior odată ce ușile se închid. Dacă simți că te cuprinde anxietatea, o oglindă poate reduce această presiune. Creează iluzia unui spațiu mai mare, mai aerisit, mai puțin îngust, ceea ce diminuează senzația de captivitate.

Crește siguranța

Oglinda îți permite să vezi ce fac ceilalți pasageri. Poți observa expresiile, mișcările mâinilor, intențiile. În acest fel, oglinzile descurajează furtul sau comportamentul indezirabil. De asemenea, oferă vizibilitate suplimentară când ai nevoie să manevrezi un scaun cu rotile sau să transporți un obiect voluminos, reducând riscul unor accidente.

O distragere binevenită

Liftul poate fi plictisitor, dar o oglindă oferă ceva asupra căruia să îți fixezi privirea. Oamenii percep timpul ca trecând mai repede dacă au la ce să se uite. Poți să-ți aranjezi părul, să-ți verifici hainele sau pur și simplu să observi ceilalți pasageri. Fără oglindă, majoritatea ar privi în gol sau spre podea. Distragerea vizuală face ca drumul să pară mai scurt, scrie Tara Well, Ph.D.