Descoperire majoră: cum au reușit oamenii de știință să „citească” mesajele secrete transmise de celule prin sânge

1 minut de citit Publicat la 22:17 29 Noi 2025 Modificat la 22:17 29 Noi 2025

Folosind izolarea ultra-pură și profilarea multi-omică, cercetătorii australieni au identificat 182 de proteine și 52 de lipide care definesc structura centrală a EV-urilor. Foto: Getty Images

Oamenii de știință din Australia au decodat conținutul molecular al particulelor „mesagere” care sunt ascunse în sânge, relatează Agerpres. Este prima dată când structura moleculară a veziculelor extracelulare (EV), particule din sânge de dimensiuni nanometrice, este cartografiată.

„Prin decodarea acestui limbaj molecular, putem începe să citim propriile rapoarte de sănătate ale organismului. Am identificat deja semnături EV legate de bolile cardiace în stadii incipiente, ceea ce ar putea deschide calea către teste de sânge simple, care să prezică riscul acestor boli cu mult înainte de apariția simptomelor”, a declarat profesorul David Greening de la Institutul Baker.

Cercetătorii de la Institutul Baker Heart and Diabetes din orașul australian Melbourne au cartografiat structura moleculară completă a veziculelor extracelulare (EV), particule de dimensiuni nanometrice din sânge care acționează ca mesageri secreți ai organismului, potrivit unui comunicat de presă al Institutului Baker, publicat vineri seară.

Oamenii de știință știu de mult timp că EV-urile transportă proteine, lipide și material genetic care reflectă starea de sănătate a celulelor lor. Izolarea acestora din sânge, un fluid plin de colesterol, anticorpi și alte particule, a rămas până acum o provocare științifică majoră, se arată în noul studiu.

„Aceste vezicule sunt ca niște plicuri minuscule trimise între celule, care transmit informații moleculare actualizate despre ceea ce se întâmplă în interiorul corpului”, a declarat Alin Rai, un cercetător care efectuează studii postdoctorale la Institutul Baker.

Folosind izolarea ultra-pură și profilarea multi-omică, cercetătorii australieni au identificat 182 de proteine și 52 de lipide care definesc structura centrală a EV-urilor, plus identificarea moleculelor care decodifică comunicarea celulară a organismului, conform concluziilor noului studiu, ce au fost publicate în revista Nature Cell Biology.

Cercetătorii au dezvoltat o bază de date cu acces liber, EVMap, pentru a-i ajuta pe oamenii de știință din întreaga lume să exploreze compoziția moleculară a EV-urilor din sânge.