Dietă cu cu pepene galben. Scapi de 5 kilograme în 5 zile

Deşi au existat anumite persoane care susţineau că pepenele galben îngraţă, de fapt acest fruct are proprietăţi diuretice şi laxative care te ajută să scapi de kilogramele în plus. În plus, pepenele galben ajută la regenerarea ţesuturilor.

Dieta cu pepene galben trebuie ţinută 5 zile, perioada în care veţi slăbi 5 kiligrame, dacă urmaţi indicaţiile de mai jos.

Ziua 1

•Micul dejun: o cană cu lapte, 30 grame fulgi de ovăz şi o felie de pepene galben

•Prânz: 2 roşii umplute cu orez şi carne fiartă de pui

•Cină: o salată mare de vegetale şi o felie de pepene galben

Ziua 2

•Micul dejun: pepene galben

•Prânz: 200 g peşte slab, 30 g orez cu sos de roşii;

•Cină: 30 g orez fiert cu ciuperci şi sos de roşii, 1 felie de pepene galben

Ziua 3

•Micul dejun: o jumătate de pepene galben, un iaurt degresat cu 20 g fulgi de ovăz

•Pranz: 150 g carne fiartă de pui, 200 g fasole verde şi o felie de pepene galben

Cină: omletă, 30 g orez cu sos de roşii şi o felie de pepene galben

Ziua 4

•Micul dejun: 20 g brânza cu o felie de pâine şi o jumătate de pepene galben

•Prânz: o salată de varză cu o pulpă de pui şi o felie de pepene galben

•Cină: ciuperci gătite în tigaie, fără ulei, şi pepene galben pe săturate

Ziua 5

•Micul dejun: un ou fiert cu o felie de pâine prăjită şi pepene galben

•Prânz: o supă vegetală, 100 g carne de vită fiartă, 2 cartofi fierţi

•Cina: pepene galben

Sursa: ele.ro.