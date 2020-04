DIETA. Regimul alimentar recomandatde cercetători în lupta cu coronavirus. Alimentul care face minuni

DIETA. Cele mai potrivite alimente pentru persoanele vulnerabile sunt cele vegetale cu un conţinut ridicat de fibre alimentare şi a alimentelor fermentate (produse lactate fermentate, în special probiotice, legumele murate, borş etc.).

DIETA. Alimentele bogate în vitamine, cele pe bază de legume şi fructe, ajută la recuperarea rapidă în cazul unor afecţiuni, la fel ca alimentele cu proteine uşor digerabile: ou, pudre proteice, lapte de migdale, fructe uscate/nuci, alune, supe de legume şi iaurturile, acestea din urmă fiind surse de calciu şi probiotice.

DIETA. Avocado este o sursă sănătoasă de grăsime, cerealele integrale conţin fibre alimentare, iar în cazul fructelor, trebuie consumate cele bogate în vitamina C (ex. mere, citrice, kiwi) sau bogate în antioxidanţi (fructe de pădure - măceşe, afine, merişoare, coacăze, agrişe, cătină etc.). În cazul legumelor, specialiştii recomandă crucifere bogate în fitonutrienţi: varză, broccoli, conopidă, ridichi.

Continuarea aici.