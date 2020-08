Divorț bombă în showbiz! Scandal monstru între o actriță îndrăgită și soț

Soțul a filmat-o în fața unei biserici, unde se afla cu iubitul, și susine că nu i-a fost permis să își viziteze copii. Celebra actriță din serialele „La Bloc”, „Iubire și onoare” și „Narcisa: Iubiri nelegiuite” a cerut în urmă cu ceva timp divorțul și custodia celor doi gemeni.

Scandal monstru între Ioana Picoș și Mihai Făgădaru

Ioana Picoș și Mihai Făgădaru au decis după cinci ani de căsnicie să meargă pe drumuri separte, iar acum duc o luptă cruntă pentru custodia copiilor, scrie Cancan.ro. Mihai Făgădaru susține că actrița nu îl lasă să își vadă copii, și nu ține cont de decizia instanței de judecată, care a stabilit clar că tatăl are dreptul de a își vizita și prelua copii.

”Acesta este un apel al unui tată care își caută copiii. Ai mei. Este un strigăt de ajutor, pentru că toate celelalte soluții n-au avut rezultat (discuții personale, mediere, duhovnic, judecată). Deși am fost umilit public prin anunțul divorțului și motivul mincinos, am tăcut si am îndurat calomnierea mea și parțial oprobriul public. Dar nu voi tolera niciodată abuzul împotriva copiilor mei!(...).

Sunt cel mai fericit tătic, dar care nu are parte de copiii lui. Să știți că durerea unui tată doare la fel. Știu, rufele se spală în familie, dar…CARE FAMILIE? Dacă de vocea rațiunii, de vocea justiției, nu ascultă, poate de rușine și de opinia publică va asculta. Este de neînțeles pentru mine de ce Ioana Picoș predică public virtutea familiei, dar nu o practică! Constat cu multă durere că își ratează viața jucând doar roluri de: soție, mamă, activistă pro viață/ pro familie.

Așa cum m-a înșelat pe mine, așa a reușit să înșele o țară întreagă, din păcate. Singura ei șansă de salvare este să lase măștile și să caute ajutor de specialitate pentru evidentele tulburări de personalitate de tip narcisic. Îmi doresc să se echilibreze pentru că iubirea mea, deși trădată, îi dorește binele, dar mai mult, pentru că acești copii trebuie să aibă o mamă echilibrată psiho-emoțional.

Am câstigat în instanță două procese pentru custodie comună, dar Ioana Picoș NU a respectat NICIODATĂ Hotărârea Judecătorească! Mi-am văzut copiii sporadic numai când, cât și cum a vrut ea. N-am avut Paște, Crăciun sau zi de naștere cu copiii mei, iar în ultimele luni, de la începutul pandemiei, mi-am văzut copiii numai în genunchi, prin zăbrelele gardului, aceștia fiind «prizonierii»unei mame iresponsabile (...).

Este evident că nu am dorit denigrarea ei publică, din moment ce dovezile sunt vechi. Totul a culminat când efectiv nu mi-a mai fost permisă vizitarea sau preluarea copiilor,conform deciziei judecătorești!”, este transmis de Mihai Făgădaru.

Potrivit imaginilor obținute de Cancan.ro, în unul dintre weekendurile în care Mihai Făgădaru ar fi trebui să petreacă timp cu proprii copii, Ioana a fost surprinsă într-un lăcaș de cult cu noul ei iubit și cu gemenii.

Răspunsul Ioanei Picoș

Ioana Picoș a răspuns pe o rețea de socializare acuzațiilor aduse: „Întrucât sunt persoană publică și în acea postare a lipit videouri și poze care deformează adevărul, mă văd obligată să clarific aceste aspecte. Eu și Mihai nu mai trăim împreună din anul 2018. Motivul principal fiind acela că este agresiv și violent.

În acest sens, am certificat medico-legal întrucât abuzurile s-au întâmplat în repetate rânduri, de față cu copiii și cu alte persoane. Am considerat că așa ceva nu trebuie să existe într-o relație, iar copiii nu trebuie să fie martori la astfel de scene pentru că erau traumatizați de ceea ce vedeau. În acest sens am dovezi și martori care vor expune totul în instanță. Cu toate acestea, el, din 2018, a văzut săptămânal copiii (și în acest sens există poze cu el și copiii și martori care vor da mărturie în instanță că acesta este adevărul, cu dovadă cronologică la fiecare mesaj și poză). lterior, am făcut o convenție între noi doi, de față cu avocații noștri, prin care am stabilit un program de vizită și am convenit ca Mihai să dea copiilor suma modică de 400 de lei pe lună pentru că nu dăduse niciun leu pentru propriii lui copii până atunci.(...) Acțiunea de divorț a fost introdusă în anul 2019, prin urmare, noi de doi ani nu mai trăim împreună și de un an suntem în proces de divorț. Deci, ce adulter?!”, a scis îndrăgita actriță pe pagina de Facebook.