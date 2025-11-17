Doi pensionari au fost inspirați să cumpere un conac în ruină pe care l-au renovat, dar acum i-a transformat în niște oameni bogați

Conacul aflat în ruină a fost transformat în locuință de lux FOTO: Profimedia Images

Un cuplu a cumpărat un conac aflat într-o stare avansată de degradare și, după renovări care au durat mai bine de 2 ani, cei doi au transformat locuința în ruină într-o proprietate de lux. Apoi și-au dat seama că era prea mare pentru a le fi cămin și au luat o decizie de care sunt foarte încântați și care le asigură un trai prosper.

Joanne Shiels, de 60 de ani, și soțul ei Geoff Bell, de 61 de ani, au cumpărat în mai 2022 conacul Greystonedale aflat în ruină, din Haltwhistle, Northumberland, Anglia, cu 300.000 de lire sterline, adică 340.000 de euro, cu intenția de a-l transforma în „casa lor până la sfârșitul vieții”.

În următorii doi ani, cei doi pensionari au investit încă 250.000 de euro în renovarea completă a proprietății cu opt dormitoare. Ulterior, au decis că imobilul este „prea mare” pentru ei și l-au transformat într-o locație de lux pentru Airbnb, alegând să-și construiască și să locuiască într-o căsuță mică din grădina conacului.

Restaurarea propriu-zisă a durat doi ani, iar proiectul a fost prezentat chiar și într-o emisiune TV de la Channel 4 intitulată „Renovation Nation”. Drumul nu a fost însă lipsit de greutăți. Pe toată durata lucrărilor, cuplul a locuit într-o rulotă, iar Joanne, fostă asistentă socială, a povestit că timp de șase luni au avut grijă și de tatăl lui Geoff, care era bolnav de cancer.

Cei doi au echipat conacul cu o „bucătărie disco”, o sală de jocuri și au replantat complet grădina. În prezent, conacul poate găzdui până la 14 oaspeți și este listat pe Airbnb mai ales pentru petreceri și alte evenimente festive.

Proprietatea valorează acum peste un milion de euro.

„Sunt absolut încântată de rezultatul final... Îmi place la nebunie grădina. Sunt extrem de mândră de ea pentru că, atunci când am cumpărat proprietatea, mai era doar un singur copac și nu avea deloc iarbă sau plangte”, spune Joanne.

Femeia a mai spus că imobilul fusese nelocuit timp de 30 de ani înainte ca ei să-și asume riscul de a-l recondiționa. S-a îndrăgostit de proprietatea vastă încă de la prima vizită. Legenda spune că cel care a construit conacul, Frank Smith, a murit din cauza efectelor fabricării lacului, la doar nouă luni după ce casa fusese terminată, iar locuința și-a păstrat mare parte din farmecul original, dar și problemele inerente vârstei sale.

Joanne a dezvăluit că la achiziție casa „nu avea curent electric, gaz și nici geamuri” și avea găuri în acoperiș care trebuiau reparate. „A trebuit să înlocuim sau să modernizăm aproape totul. Am schimbat tavanele și am adăugat ornamente sofisticate din ipsos, am construit două băi noi. A fost foarte multă muncă, dar a meritat din plin”, a spus proprietara.

Acum, casa este strălucitoare și primitoare, perfectă pentru ocazii speciale. Despre procesul de restaurare, Joanne spune că a fost unul „economic”: „Sunt o fană a reciclării, totul în casă este la mâna a doua: bucătăriile, băile, cât mai multe lucruri posibil, chiar și plantele din grădină sunt second-hand. Când am reasamblat casa, am avut în minte în primul rând ideea de sărbătoare și petreceri”.

Cuplul a locuit în conac timp de un an după care l-a listat pe Airbnb și și-au construit între timp o căsuță mică în curte, unde locuiesc acum.

Conacul a primit primii oaspeți în septembrie și între timp a devenit foarte popular pentru petreceri de burlăcițe și burlaci, precum și pentru alte sărbători în familie. Joanne este foarte încântată: „La început afacerea a mers mai greu, dar în ultimele luni a explodat pur și simplu. Este aproape tot timpul rezervat pe timpul verii și până de Crăciun, avem planuri mari pentru exterior și vom adăuga treptat mici îmbunătățiri”.