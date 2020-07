Dr. Mihaela Bilic, declaraţie neaşteptată despre zahăr: "Deşi o să vi se pară ciudat, aş vrea să fac următoarea recomandare"

Astfel, nicio variantă nu este mai sănătoasă, fie că e zahăr alb, brun sau melasă. Singurul lucru pe care putem sa-l facem, ca să ne ajutăm, este să tratăm zahărul ca pe un codiment, spre exemplu, ca pe sare, ne recomandă medicul.

"Zaharul e tot zahar

Desi o sa vi se para ciudat, as vrea sa fac urmatoarea recomandare: renuntati sa cautati un zahar "mai sanatos" decat altul, zaharul e tot zahar, indiferent de culoarea lui!

Exista o diversitate foarte mare de agenti de indulcire, insa niciunul nu are calitati nutritive superioare care sa il recomande in defavoarea celorlalti. Zaharul este un produs adresat exclusiv placerii, deci nu incercati sa va justificati consumul de zahar spunand ca organismul are nevoie de el, pentru ca nu e adevarat

Zaharul, indiferent de culoare, e numai calorii goale

Zaharul, indiferent de culoare, contine 4 calorii/gram si atat! Sunt asa-numitele calorii GOALE, adica energie pura, fara alti nutrienti (proteine, vitamine, minerale, acizi grasi etc). In zahar avem doar sucroza, un dizaharid format dintr-o molecula de glucoza si una de fructoza.

Din punct de vedere nutritiv, diferentele dintre agentii de indulcire sunt nerelevante: melasa contine urme de calciu, magneziu si fier, zaharul brun urme de calciu si potasiu, iar zaharul brut impuritati din trestia de zahar. Prezenta acestor minerale, in cantitati infime, nu imbunatateste calitatile nutritive ale respectivului produs.

Singurele diferente dintre diferitele tipuri de zahar constau in puterea lor de indulcire si in viteza cu care se absorb in sange, dar numarul de calorii pe care il contin este acelasi

Consumaţi zahărul ca pe condiment, cum e sarea

1 lingurita zahar DE ORICE FEL = 4-5 grame = 16-20 calorii

Indiferent ce forma de zahar alegeti pentru indulcit, faceti-o strict pe criterii de gust si placere, pentru ca aportul nutritiv este identic si consta doar in calorii goale

Si nu uitati, pana nu demult zaharul era considerat un produs de lux care se vindea scump si se cumpara in pungute mici, ca orice condiment de pret. Poate ca n-ar fi rau sa-i redam zaharului statutul de condiment, nu de aliment la masa noastra. Folositi-l ca pe sare si veti beneficia doar de calitatile lui, chiar poate face viata un pic mai dulce", a scris medicul nutriţionist Mihaela Bilic, pe pagina sa de Facebook.