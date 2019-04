Dragostea vindeca sau da dureri de cap? Sexul nu este doar placere

Foto: Pexels.com

„Nu am chef azi, ma doare capul” este scuza favorita a femeilor atunci cand nu vor sa faca dragoste. Dincolo de pretexte, exista un paradox dovedit: sexul alunga migrenele, dar, in egala masura, poate fi si un declansator al durerii de cap in cazul barbatilor.

Un studiu efectuat in Marea Britanie, la care au participat 4.000 de persoane, a aratat ca unul din trei barbati si una din cinci femei invoca diverse scuze pentru a nu mai face sex cu partenerul.

Conform sondajului, migrenele sunt pe locul trei, devansate doar de „sunt obosit(a)” si de „nu sunt intr-o dispozitie buna”.

