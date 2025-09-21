Echinocțiul de toamnă 2025. Ce se întâmplă, mai exact, pe 22 septembrie la ora 21:19

1 minut de citit Publicat la 20:00 21 Sep 2025 Modificat la 09:03 22 Sep 2025

Cuvântul „echinocțiu” provine din latină, indicând momentul în care ziua și noaptea au aproximativ aceeași durată. Foto: Getty Images

Pe 22 septembrie 2025 are loc un moment astronomic important: echinocțiul de toamnă, eveniment ce marchează oficial începutul toamnei astronomice în România și în toată emisfera nordică, scrie earthsky.org.

Ce se întâmplă pe 22 septembrie la ora 21:19

La ora 21:19 (ora României), soarele se va afla exact deasupra ecuatorului Pământului, trecând din emisfera nordică în cea sudică. Acest fenomen face ca durata zilei și a nopții să fie aproape egale pe tot globul. Din acest moment, în emisfera nordică zilele vor deveni tot mai scurte, iar nopțile mai lungi, conducând treptat către solstițiul de iarnă din decembrie.

În România, echinocțiul de toamnă înseamnă oficial trecerea de la sezonul cald la cel rece, cu temperaturi în scădere, frunziș colorat și primele semne clare ale toamnei.

Ce înseamnă echinocțiu

Cuvântul „echinocțiu” provine din latină: aequus (egal) și nox (noapte), indicând momentul în care ziua și noaptea au aproximativ aceeași durată. Fenomenul se petrece de două ori pe an: în martie (echinocțiul de primăvară) și în septembrie (echinocțiul de toamnă).

Acest echilibru dintre lumină și întuneric a fost privit dintotdeauna ca un simbol al tranziției și al reînnoirii. Civilizațiile vechi foloseau echinocțiul pentru a măsura timpul, a stabili calendare agricole și chiar pentru ritualuri spirituale.

Ce este toamna astronomică

Toamna astronomică începe oficial odată cu echinocțiul din 22 septembrie și durează până la solstițiul de iarnă din 21 decembrie.

La echinocțiu, soarele se află pe ecuatorul ceresc, o linie imaginară care reflectă ecuatorul Pământului pe boltă. În acea zi, soarele răsare exact la est și apune exact la vest, indiferent unde te afli pe planetă (exceptând regiunile polare).

Pentru România, acest lucru marchează începutul unei perioade cu zile mai scurte, răsărituri târzii și apusuri timpurii. Tot acum, natura își face simțite transformările: păsările migratoare pleacă spre sud, frunzele capătă nuanțe ruginii, iar temperaturile scad treptat.