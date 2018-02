eMAG.ro reduceri electrocasnice. Ofertele perfecte pentru casa ta

eMAG.ro reduceri electrocasnice. Cel mai mare magazin online din România, eMAG.ro, anunță oferte la mai multe categorii de electrocasnice. Iată câteva dintre cele mai avantajoase oferte și reduceri eMAG, în această perioadă.

Robot de bucatarie Bosch MUM54251, 900 W, bol 3.9 l, blender 1.25 l, 7 viteze, Alb. Motor foarte puternic (900 W) ideal chiar si pentru aluaturi tari si procesare rapida. MultiMotion Drive: pentru rezultate perfecte in amestecarea ingredientelor, datorita sistemul dinamic de mixare 3D. Lista de reduceri eMAG roboți de bucătărie o găsiți - AICI.

Robot de bucatarie Bosch MUM4655EU, 550 W, bol 3.9 l, blender 1 l, 4 viteze. Multifunctionalitate mare datorita setului pentru produse de patiserie (carlig pentru framantat, tel pentru amestecat, tel pentru creme), dispozitiv pentru feliere/razuire cu trei discuri pentru maruntire, taiere si feliere; de asemenea include: blender, masina de tocat carne si suport pentru accesorii. Lista de reduceri eMAG roboți de bucătărie o găsiți - AICI.

Robot bucatarie Star-Light SMM-1200BMG, 1200 W, Bol 5.5 l inox, 6 Viteze, Functie Pulse, Masina tocat carne, Blender vas sticla 1.5 l, Argintiu/Rosu. Stand mixerul Star-Light SMM-1200BMG reprezinta combinatia ideala intre o masina de tocat carne, un blender si un mixer de bucatarie. Eficient si usor de utilizat acesta poate indeplini sarcinile mai multor aparate: prepara sucuri de fructe si legume, carne tocata, fulgii de gheata, albusul de ou, aluatul pentru cozonaci si nu numai. Conceput special pentru nevoile tale, avantajele stand mixer-ului Star-Light te vor incanta inca de la prima utilizare. Lista de reduceri eMAG roboți de bucătărie o găsiți - AICI.

Aspirator vertical Dirt Devil Joker 12V M695, 100W, 0.5l, Single Cyclonic, Autonomie 17 min, Alb. Dirt Devil a fost fondat acum 100 de ani, iar de-a lungul timpul a devenit un brand efervescent si contemporan de ingrijire a podelei ales de milioane de consumatorii din intreaga lume. Brandul face parte din grupul TTI, producatorul numarul unu in Statele Unite in ceea ce priveste produsele de ingrijire a locuintei. Mai multe reduceri eMAG aspiratoare găsiți - AICI.

Aspirator cu sac Dirt Devil Rebel 74HE, 700 W, 2 L, Filtru Hepa, 3 accesorii, Alb. Aparatele de curatare Dirt Devil sunt accesibile, performante, cu un finisaj elegant si beneficiaza de tehnologii de top pentru o curatenie eficienta. De la aspiratoare si spalarea covoarelor, la curatarea cu aburi, solutiile Dirt Devil sunt perfecte pentru uz casnic. Mai multe reduceri eMAG aspiratoare găsiți - AICI.

Aspirator cu sac Dirt Devil Popster, 800 W, 1.5 L, Filtru Hepa, 2 accesorii, Galben. Aspiratorul Popster Limejuice are un design special al compartimentului pentru praf ce dispune de un profil unic cu striatii, care permite desfacerea uniforma a sacului, asigurand mentinerea performantei de aspirare, chiar si pe masura ce sacul se umple cu praf. Aspiratorul beneficiaza de motoare extrem de eficiente ce utilizeaza o cantitate redusa de energie. Mai multe reduceri eMAG aspiratoare găsiți - AICI.

Reduceri eMAG combine frigorifice. Oferte și la Samsung

Combina frigorifica Gorenje NRK6191GHX, 325 l, 185 cm, Argintiu. Mai multe detalii și alte oferte și reduceri eMAG combine frigorifice găsiți AICI.

Combina frigorifica Zanussi ZRB36101XA, 337 l, Clasa A+, H 185 cm, Inox antiamprenta. Faceti o alegere inteligenta cu aceasta combina frigorifica din clasa A+. Acesta respecta in totalitate legislatia UE referitoare la etichetele pentru consumul de energie si reduce facturile la energie in comparatie cu aparatul dumneavoastra vechi. Multumita usii reversibile care se deschide spre stanga sau dreapta, aceasta combina frigorifica poate fi asezata oriunde doriti in bucatarie. Mai multe detalii și alte oferte și reduceri eMAG combine frigorifice găsiți AICI.

Combina frigorifica Samsung RB37J5000SA/EF, 367 l, Clasa A+, No Frost, H 201, Grafit metalic. Tehnologia No Frost impiedica acumularea de gheata si mentine o temperatura constanta in toate colturile. In plus, raceste de aproape doua ori mai repede, solicitand mai putin sistemul de racire si marind durabilitatea acestuia. Mai multe detalii și alte oferte și reduceri eMAG combine frigorifice găsiți AICI.

Combina frigorifica Hotpoint XH9 T2Z COJZH, Full No Frost, 369 l, Clasa A++, H 201, Silver Black. Racirea la inalta definitie: nu asigura numai pastrarea alimentelor, ci si atmosfera ideala pentru pastrarea prospetimii alimentelor si a calitatii naturale a acestora. Tehnologia Active Oxygen (oxigen activ) pastreaza prospetimea alimentelor din prima zi pana la 9 zile, prevenind formarea bacteriilor cu pana la 90% si a mirosurilor neplacute cu pana la 70%. Tehnologia Air Tech Evolution pentru modelele independente si Air Technology pentru incorporabile garanteaza performante superioare in ceea ce priveste pastrarea alimentelor. Mai multe detalii și alte oferte și reduceri eMAG combine frigorifice găsiți AICI.

Reduceri eMAG mașini de spălat. Oferte Beko

Masina de spalat rufe Beko WMY81483LMB1, 8 kg, 1400 RPM, Clasa A+++, Motor ProSmart Inverter, 60 cm, Alb. Motorul ProSmartInverter este partenerul tau de nadejde atunci cand ai nevoie de liniste. Acesta este echipat cu un set de avantaje sesizabile chiar de la prima utilizare: eficienta energetica pe care o poti observa pe factura ta de energie electrica, nivelul de zgomot este redus prin controlul imbunatatit al turatiei, absenta vibratiilor si eliminarea emisiilor electromagnetice, astfel te poti bucura de liniste impreuna cu familia ta. Toate aceste avantaje sunt dublate de durabilitatea si robustetea acestuia din care au fost eliminate elementele supuse uzurii cum ar fi periile de carbon. Mai multe detalii și alte reduceri eMAG mașini de spălat găsiți AICI.

Masina de spalat rufe Whirlpool Supreme Care FSCR90425, 6th Sense, 9 kg, 1400 RPM, Clasa A+++, Direct Drive, 60 cm, Alb. Inovativa Tehnologie ZEN inlocuieste clasica curea cu un motor performant legat direct de tambut (Direct Drive) avand ca principale beneficii mai putine vibratii si implicit mai putin zgomot, cat si o economie de resurse (apa, energie, timp) sustinuta de o rezistenta sporita in timp. Mai multe detalii și alte reduceri eMAG mașini de spălat găsiți AICI.

Masina de spalat rufe Beko WTV 8734 XS0, 8 kg, 1400 RPM, Clasa A+++. Achizitioneaza oricare din masinile de spalat vase sau masinile de spalat rufe Beko cu motor ProSmart Inverter, inregistreaza produsul si vei beneficia de 10 ani garantie extinsa pentru motor. Mai multe detalii și alte reduceri eMAG mașini de spălat găsițiAICI.

Masina de spalat rufe Bosch WAW32640EU, 9 Kg, 1600 RPM, Clasa A+++. Extrem de eficienta energetic, silentioasa si cu o durata lunga de viata. Program pentru curatarea si intretinerea tamburului. Mai multe detalii și alte reduceri eMAG mașini de spălat găsiți AICI.

Reduceri eMAG cuptoare încorporabile. Oferte Beko și Hansa

Cuptor incorporabil rustic Beko OIM27201C, Multifunctional, 71 l, Grill, Clasa A, Crem. Mai multe detalii și alte reduceri eMAG cuptoare încorporabile găsiți - AICI.

Cuptor incorporabil Arctic AROIE22500X, Electric, 71 l, 8 functii, Grill, Clasa A, Inox. Contorizeaza durata de pregatire a alimentelor si te anunta in momentul in care timpul prestabilit s-a scurs. Cuptorul va fi pregatit la temperatura optima pentru a prepara cele mai gustoase retele. Iti gestionezi eficient timpul si stii mereu cat dureaza pregatirea alimentelor preferate. Mai multe detalii și alte reduceri eMAG cuptoare încorporabile găsiți - AICI.

Cuptor incorporabil Hansa BOES64463, Electric, Display, Grill, Rotisor, 69 l, Clasa A, Negru. Mai multe detalii și alte reduceri eMAG cuptoare încorporabile găsiți - AICI.

Plita incorporabila Arctic ARSGN64121S, Gaz, 4 Arzatoare, Wok, Aprindere electrica, Sticla Neagra. Mai multe detaii și alte reduceri eMAG plite încorporabile găsiți - AICI.

Plita incorporabila HANSA BHGI63112035, 4 Arzatoare, Gaz, Aprindere electrica, Sticla neagra. Întreaga listă de reduceri eMAG plite găsiți - AICI.

Plita incorporabila Whirlpool ACM 802/NE, Inductie, 4 Zone de gatit, Afisaj digital, 58 cm, Negru. Whirlpool prezinta noua modalitate revolutionara de gatit, care combina tehnologia pe inductie cu gatitul traditional pentru economii cu pana la 50% energie si timp, oferind si cele mai bune rezultate de pe piata. Mai multe detalii și alte reduceri eMAG plite găsiți - AICI.

Espressor manual DeLonghi EC221.B, Dispozitiv spumare, Sistem cappuccino, 15 Bar, 1 l, Oprire automata, Negru/Gri. Mai multe detalii și reduceri eMAG espressoare găsiți - AICI.

Espressor automat Philips HD8827/09, 1850W, Sistem spumare lapte, Rasnite ceramice, Boiler incalzire rapida, 15 bar, 1.8 l, Negru. Întreaga listă de reduceri eMAG espressoare găsiți - AICI.