Este celebru și bogat, dar locuiește într-un apartament de 30 mp. Cum a cucerit lumea un designer cu o poză pusă pe Instagram

Designerul suedez Gustaf Westman, de 31 de ani, este celebru un toată lumea, iar succesul i-a adus o colaborare cu brandul IKEA FOTO: Instagram/ Gustaf Westman

Gustaf Westman, un designer suedez de 31 de ani, a devenit peste noapte un star în toată lumea datorită rețelelor sociale. A explodat mai întâi pe Instagram, iar acum cucerește totul cu universul său naiv și plin de culoare, pe care îl creează dintr-un mic apartament din Stockholm. A ajuns să fie promovat de vedete internaționale, iar succesul lui i-a adus o colaborare cu brandul cunoscut în toată lumea, IKEA. Recunoaște că cel mai bine se simte în apartamentul lui de 30 de metri pătrați, deși ar putea să traiască lejer într-o casă mare.

Gustaf Westmaneste inspirat de camera lui din copilărie în tot ceea ce face. Cu forme exagerate și culori stridente, toate obiectele lui respiră libertatea cu care un copil și-ar decora camera. „Camera mea era mereu plină de jucării și tot felul de chestii ciudate și colorate”, a declarat el într-un interviu pentru El Pais. Anul 2025 este anul lui: de câteva săptămâni e în Statele Unite ca să-și prezinte prima colaborare cu IKEA, dar înainte a petrecut vara într-un turneu european în care a mers din oraș în oraș ca să monteze magazine pop-up în apartamente private și să fie mai aproape de fani.

De când creațiile lui au devenit virale pe Instagram, s-a obișnuit cu un ritm care pare de neoprit. În tot haosul, el nu se gândește decât să ajungă acasă: „Îmi place să mă mișc, dar poate ar trebui să mă calmez puțin. Acum sunt aici (în New York - n.n.) și îmi lipsesc rădăcinile. Dar când sunt acasă, îmi vine să ies și să fac ceva îndrăzneț”.

Când vorbește despre „acasă”, se referă la două locuri diferite, dar la fel de importante. Primul e în Borås, un orășel cu tradiție în industria textilă în sud-vestul Suediei. Acolo a crescut cu o mamă croitoreasă căreia îi plăcea la nebunie designul. „Nu cunoșteam pe nimeni care să lucreze în creativitate și, pentru ea, faptul că eu sunt acum designer e ca împlinirea unui vis”, povestește Gustaf Westman. Își amintește că de mic avea mereu la el un carnețel în care desena și picta tot ce-i trecea prin cap.

La maturitate a studiat Arhitectura, dar simțea că ceva nu se potrivește. Totul era prea sobru, prea plictisitor. Așa că a început să se apropie de designul de birouri și chiar de saloane de coafură, până când a decis să se întoarcă la carnețel și să-și creeze propriile obiecte. „Venind de la Arhitectură, mi-a fost foarte greu să accept că nu voi face niciodată ceva «serios». Nu voi salva lumea, dar pot aduce puțină bucurie și distracție. Pentru mine e vital tot ce ne ajută să evadăm din realitate”, explică el. În cazul lui, realitatea măsoară doar 30 de metri pătrați. A doua lui casă, în care și-a trăit ascensiunea profesională, e un apartament minuscul în Stockholm cu o singură cameră și o baie.

Jumătate loc de joacă, jumătate galerie privată, Westman trăiește și lucrează înconjurat de toate obiectele pe care le creează, într-o cameră de copil eternă. „Faptul că locuiesc într-un apartament mic mi-a influențat enorm munca. Îmi place să transform obiectele banale în chestii ciudate și amuzante. Cu o singură ceașcă poți schimba complet o cameră.”

De la farfuria cea mai mică la fotoliul cel mai voluminos, toate piesele lui sunt la fel de atractive: plastic lucios de jucărie, culori ultra-saturate și forme curbe, exagerate.

El rezumă totul cu cuvântul „chunkiness” (voluminos, masiv). Aceste designuri, perfecte pentru spații mici, sunt exact ce l-a conectat cu generațiile tinere care locuiesc în apartamente similare. Mai exact, o oglindă cu ramă curbată a declanșat nebunia pe rețele chiar în plină pandemie, momentul în care toată planeta a fost nevoară să se închidă în spații mici.

Chiar în 2020 își înființase studioul și, după pandemie, comenzile au început să curgă. Printre sutele de tineri, erau și vedete ca Olivia Rodrigo care erau nerăbdătoare să-și facă selfie în oglinda la modă.

De atunci a devenit un obișnuit al celebrităților. „La scurt timp, Tyler, The Creator, a apărut la mine acasă și a fost o nebunie pentru că muzica lui mă inspiră enorm. Nu te obișnuiești niciodată că oameni ca ei se interesează de tine. Recent mi-a scris Sabrina Carpenter! Dar până la urmă e mișto să-i vezi ca pe niște oameni normali care stau și ei toată ziua pe telefon”.

Totuși, în ciuda clientelei selecte, produsele lui nu sunt deloc elitiste. Dimpotrivă.

Majoritatea fanilor se mulțumesc cu piesele mici și accesibile, dar la fel de spectaculoase, și postează pe Instagram cum le integrează în casele lor. O parte din farmecul designurilor lui e că fiecare le reinventează în felul său. „Oamenii îmi trimit mii de clipuri în care arată cum folosesc obiectele mele – asta e una dintre cele mai faine părți ale jobului meu”.

Lui Westman puțin îi pasă că nu are vitrină fizică - rețelele sociale fac asta cu vârf și îndesat. Toate postările lui arată cum își duce universul naiv și colorat oriunde merge, colonizând orice spațiu cu zeci de piese de toate dimensiunile.

Mai spune că prietenii sunt esențiali pentru el și rămân parte vitală din echipă și din procesul creativ.

„Ce mă inspiră cel mai mult e să mă distrez și să petrec timp fain cu prietenii. În rest, sincer, designul actual nu mă prea stimulează. Majoritatea companiilor au o abordare învechită și plictisitoare. Cred că moda reflectă mult mai bine momentul în care trăim”.

Cu gașca lui de prieteni i-a venit ideea turneului european din vară, un fel de Interrail al designului tânăr. Westman mai organizase expoziții în apartamentul lui din Stockholm și se săturase de clasicele pop-up-uri. Așa că a decis să recreeze atmosfera de „acasă” închirând apartamente tipice în fiecare oraș și umplându-le cu universul său.

„Dacă faci totul în casa cuiva, clientul se simte imediat ca acasă. Pop-up-urile clasice sunt în spații fără suflet prin care au trecut o mie de branduri. Noi am vrut apartamente care să reflecte spiritul fiecărui oraș”.

În Madrid, de exemplu, căutau un apartament vechi din centru cu bucătărie cu gresie și lambriuri de lemn în restul casei. Până la urmă a ales unul pe calle Leganitos și l-a umplut ochi cu toate piesele lui, iar valiza a folosit-o ca platou pentru gustări.

„Toate obiectele mele sunt foarte simple și foarte ușor de înțeles, și cred că de aceea se adaptează oricărei situații, culturi, țări sau case”, spune el. Cu această deviză a abordat și colaborarea cu IKEA, care pentru prima oară a produs în serie piesele lui și le-a dus în jumătate de lume.