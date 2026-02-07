Este posibil să „economisești” somnul pentru mai târziu? Ce este „sleep banking” și ce spun cercetătorii

În centrul argumentului se află întrebarea „de ce corpurile noastre au nevoie de somn”.

„Există multe teorii despre motivul pentru care dormim. Există probleme metabolice, hormonale, neurologice și cognitive care sunt abordate în timpul somnului. Și se crede că, cel puțin pentru creier, este un moment pentru a consolida gândurile sau a prioritiza «fișierele» importante”, spune Peter Polos, profesor asociat de medicină a somnului la Școala de Medicină Hackensack Meridian.

În termeni fiziologici, somnul este esențial pentru trilioanele de celule din corpul nostru.

„Toate celulele au nevoie de un somn sănătos pentru a se alimenta și a se repara. Pe parcursul zilei, în corpul și în creierul nostru, se acumulează o varietate de produse reziduale. În timpul somnului, creierul nostru le elimină”, adaugă Michael Howell, profesor de neurologie la Universitatea din Minnesota.

Majoritatea adulților funcționează cel mai bine cu aproximativ șapte până la nouă ore de somn pe noapte.

„Persoana care doarme puțin și se descurcă cu patru sau cinci ore de somn este foarte rară”, spune Howell.

De aceea, un deficit sever de somn este foarte dăunător.

„Cu toții putem face față unei ore pierdute ici și colo, de obicei fără consecințe. Problema este dacă devine o problemă cronică. Efectele sunt cumulative în timp și includ performanțe reduse la locul de muncă sau în interacțiunile sociale, lipsa motivației și probleme cognitive care fac ca o persoană să se simtă mai lentă din punct de vedere cognitiv”, spune Polos.

Fără suficient timp de recuperare, creierul nu poate elimina deșeurile, ceea ce înseamnă că s-ar putea să te confrunți cu dificultăți în a te concentra și a absorbi detalii importante în ziua următoare,

„Dacă încerci să înveți o limbă sau un instrument muzical, sau poate ești un atlet care încearcă să învețe o nouă abilitate, vei avea probleme în a fi atent și a asimila informațiile. Dar vei avea și probleme în a codifica informațiile pentru stocarea pe termen lung și utilizarea ulterioară”, explică el.

Rupp și colegii ei cred că stocarea somnului funcționează oferind creierului mai mult timp pentru a elimina deșeurile neuronale și a reface rezervele de glicogen pe care creierul se bazează pentru energie atunci când glicemia scade, permițând creierului nostru să facă față mai bine atunci când apare un episod de privare de somn.

Susținătorii metodei „sleep banking” spun că această abordare poate face diferența pentru oricine se apropie de o perioadă de tulburări de somn. De exemplu, un zbor lung, examene sau muncă până târziu pentru a respecta un termen limită.

„Dacă vrei să încerci economisirea somnului, aș începe prin a-ți permite 30 până la 60 de minute de somn suplimentar, dacă poți, timp de una sau două săptămâni înainte de orice sarcină bănuiești că vei fi privat de somn”, spune Howell.

El crede că este mai ușor să-ți setezi alarma pentru mai târziu, dimineața, deoarece „ca regulă generală, este mai ușor pentru oameni să doarmă mai târziu decât să adoarmă mai devreme, dar acest lucru nu este universal pentru toată lumea”.

Polos, în schimb, spune că a merge la culcare mai devreme ar putea fi o strategie mai bună pentru unii.

„Dacă corpul tău este pregătit să se trezească la 6 dimineața, poți seta alarma pentru ora 7 dimineața, dar s-ar putea să te trezești oricum la 6 dimineața”, spune Polos.

Un element asupra căruia cercetătorii nu se pun de acord este dacă economiile la somn pot fi eficiente dacă ești deja îndatorat din cauza lipsei semnificative de somn. Rupp și colegii ei susțin că pot fi, dar afirmă că „datoria de somn ar trebui achitată cât mai curând posibil”.

Elizabeth Klerman, profesoară de neurologie la Spitalul General din Massachusetts și la Facultatea de Medicină Harvard, respinge această idee.

„Pentru a demonstra că există o astfel de metodă de stocare a somnului, trebuie să demonstrăm că cineva poate dormi atunci când nu este obosit, dar nu există dovezi în acest sens”, spune ea, citând experimente în care participanților li s-a acordat mai mult timp în pat, dar nu au reușit să doarmă mai mult .

De aceea, susține că somnul este mai degrabă ca un card de credit decât ca o pușculiță.

„Cu alte cuvinte, poți acumula o datorie, dar nu poți acumula un surplus”, spune ea.

Klerman este îngrijorată că, dacă oamenii cred că economisirea somnului este eficientă, ar putea considera că este în regulă să se priveze de somn, cu condiția să fi dormit bine anterior.

„Asta înseamnă că se privează acum de ceva fundamental important pentru sănătatea și bunăstarea lor”, spune ea.

Cu toate acestea, ea este în favoarea recuperării somnului pierdut, dar avertizează împotriva siestei de după-amiază mai lungi de 45 de minute, deoarece acestea pot provoca inerție în somn, termenul tehnic pentru acea senzație de amețeală atunci când te trezești după un somn adânc.

Indiferent dacă ne rezervăm somnul pentru viitor sau pur și simplu ne achităm o datorie pe care o avem noi înșine, se pare că o jumătate de oră suplimentară de somn în fiecare noapte pare a fi benefică. Polos spune că, chiar dacă stocarea somnului funcționează, nu ar trebui considerată o soluție pe termen lung. „Nu te baza pe ea (N.r. - pe metodă) ca pe un răspuns la toate problemele tale legate de somn sau la toate cerințele pe care ți le impune munca sau societatea”, spune el. În cele din urmă, schimbarea relației tale cu somnul va avea un efect mai bun pe termen lung.