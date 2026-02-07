Este posibil să „economisești” somnul pentru mai târziu? Ce este „sleep banking” și ce spun cercetătorii

De la a te ajuta să te concentrezi mai mult până la îmbunătățirea performanței sportive, unii oameni de știință cred că „rezervarea” somnului pentru mai târziu poate aduce o serie de beneficii. „Sleep banking” este o medota prin care dormi mai mult pe parcursul mai multor nopți, înainte de o perioadă în care somnul este, probabil, restricționat. Metoda ar putea fi o tactică eficientă, potrivit unor cercetători. Aceștia spun că ajută creierul să stocheze resurse cruciale pentru utilizare ulterioară, îmbunătățind vigilența și performanța cognitivă atunci când apare privarea de somn, scrie BBC News.
Weekend-ul, ocazia perfectă de a opri alarma și de a petrece încă o oră în pat. Pentru cei care se pot bucura de acest lux, a dormi mai mult pentru a recupera odihna pierdută la începutul săptămânii este o tactică obișnuită. Dar oare ne gândim greșit la asta? Ar fi oare mai bine să „rezervăm” ore suplimentare de somn înainte de o perioadă aglomerată pentru a contracara efectele nopților nedormite?
Ideea câștigă popularitate în rândul pasionaților de wellness de pe TikTok, care laudă utilizarea metodei „sleep banking” înainte de călătoriile pe distanțe lungi sau de evenimentele importante de la locul de muncă pentru a îmbunătăți performanța mentală sau pentru a acționa ca o „plasă de siguranță” înainte de o perioadă aglomerată. Dar oare chiar funcționează?
Bazat pe analogia cu alimentarea unui cont bancar pentru a evita intrarea rapidă în pierdere atunci când faci retrageri, conceptul de „sleep banking” a fost introdus în 2009 de către cercetătorii în domeniul somnului de la Institutul de Cercetare a Armatei Walter Reed din Silver Spring, SUA. Condusă de Tracy Rupp, care lucrează acum la Universitatea de Stat din Utah, echipa căuta o modalitate de a ajuta soldații să își îmbunătățească vigilența înainte de misiuni și se întreba dacă prelungirea timpului petrecut dormind în prealabil ar fi de ajutor.
Studiul lor a împărțit 24 de militari în două grupuri, un grup petrecând șapte ore în pat pe noapte, iar celălalt 10 ore. În săptămâna următoare, participanții au fost limitați la trei ore în pat în fiecare noapte, înainte de a li se permite să revină la opt ore pe noapte. Rezultatele au părut impresionante. Cei care au dormit încă trei ore au prezentat o scădere mai mică a vigilenței și a capacității de a-și menține atenția în timpul fazei de restricție a somnului. De asemenea, au revenit la performanța inițială mai rapid decât cei care nu au dormit cele trei ore suplimentare.
În 2023, un studiu realizat pe medici de la un spital din Miami a constatat că rezervarea a aproximativ 90 de minute de somn timp de trei nopți a dus la îmbunătățirea performanței pe parcursul a două săptămâni de ture de noapte ulterioare. Alte studii au constatat că strategia pare a fi benefică și pentru performanța sportivă. Rezervarea somnului este o strategie obișnuită utilizată de concurenți în timpul curselor de vele (N.r. - navigație) și pare să reducă efectele privării de somn.
Jucătorii profesioniști de rugby care prelungesc somnul la 10 ore pe noapte timp de trei săptămâni s-au confruntat cu niveluri mai scăzute de stres fizic, în timp ce o săptămână de nouă ore de somn pe noapte a îmbunătățit precizia la servire în rândul jucătorilor de tenis. Jucătorii de baschet care și-au prelungit somnul pe o perioadă de cinci până la șapte săptămâni au văzut o creștere a preciziei la aruncări și au putut sprinta mai repede.
Conceptul rămâne controversat
Însă conceptul de stocare a somnului rămâne controversat. Nu toți cercetătorii sunt de acord că este posibil să „depozităm” somnul cu intenția de a-l retrage mai târziu, când va trebui să stăm treji mai mult timp. Aceștia spun că este dificil de stabilit dacă organismul „stochează” cu adevărat ore de somn pentru viitor sau pur și simplu recuperează datoria sau nevoia de somn preexistentă.
O analiză științifică a dovezilor privind utilizarea bancurilor de somn în rândul lucrătorilor în ture a evidențiat riscul unei potențiale erori în modul în care au fost realizate unele studii. Aceștia spun că cercetarea nu dovedește că îmbunătățirile observate în performanță sunt un rezultat direct al prelungirii somnului în avans.