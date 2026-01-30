Femei acoperite cu „haine” din păr uman sau cu lenjeria „îmblănită” la vedere: Cele mai bizare ținute de la Paris Fashion Week 2026

Prezentarea colecției Skins Couture SS26 a lui Charlie Le Mindu. Sursa foto: Hepta

Una dintre cele mai bizare și discutate colecții prezentate în cadrul Paris Haute Couture Fashion Week Spring/Summer 2026 aparține designerului francez Charlie Le Mindu, un creator cunoscut pentru folosirea părului uman ca material principal de lucru. Colecția sa, intitulată Skins Couture SS26, a fost prezentată joi, la Paris, și a atras atenția printr-o estetică radicală, aflată la granița dintre modă, artă și performance.

Le Mindu nu este un nume nou pentru zona experimentală a modei. El s-a remarcat încă din anii 2000 prin creații de hair couture și prin colaborări cu artiști și muzicieni precum Lady Gaga sau Peaches.

După o perioadă de absență de pe podiumurile mari, designerul a revenit acum cu o colecție care a împins și mai departe limitele ideii de „haină”.

Cum arată ținutele din colecția Skins Couture SS26

Modelele din prezentare au purtat ținute care sfidează ideea clasică de îmbrăcăminte. În multe cazuri, părul a înlocuit complet materialul textil: aplicat direct pe corp, modelat sub formă de pelerine, „pantaloni”, cizme sau accesorii voluminoase care se prelungeau până aproape de podea.

Unele lookuri au expus aproape integral corpul, folosind părul doar pentru a acoperi zone-cheie, ca o formă extremă de lenjerie intimă. Alte ținute au fost mai structurate, cu siluete clare, aproape arhitecturale, în care părul era tuns și aranjat astfel încât să imite stofe grele sau blănuri luxoase.

Paleta cromatică a variat de la negru intens și brun închis, la blond, bej și gri argintiu, accentuând ideea de diversitate a „materialului” folosit.

În unele apariții, modelele purtau piese minimaliste de lenjerie clasică pe dedesubt, lăsate intenționat la vedere.

Păr uman „obținut etic”, inclusiv din Europa de Est

Dincolo de impactul vizual, Charlie Le Mindu insistă asupra modului în care părul este obținut și utilizat. Designerul a declarat că întregul material folosit pentru această colecție provine din surse etice:

Le Mindu a obținut tot părul pentru această colecție în mod etic, printr-un proces unic.

„Lucrez cu un dealer care găsește oameni ce își vând părul pentru că își doresc asta”, spune el. „Ei se asigură că persoanele care își vând codița primesc o sumă consistentă de bani, suficientă pentru a putea trăi. Pentru această colecție, am folosit păr din Peru, Africa de Nord, Europa de Est și Asia.”, a precizat creatorul de modă, potrivit Dazed Club.

Cum au devenit „hainele” realizate din păr tot mai prezente în moda recentă

În ultimul an, tot mai mulți designeri și branduri au început să experimenteze cu materiale neconvenționale, iar părul — uman sau sintetic — a devenit un simbol al acestei direcții radicale.

Apariția lui în colecții couture sau de avangardă reflectă o dorință tot mai clară de a contesta granițele dintre corp și haină, dintre nuditate și acoperire.

În acest context, creațiile lui Charlie Le Mindu se înscriu într-o tendință mai largă a modei contemporane.

Colecția Skins Couture SS26 nu este gândită ca modă purtabilă în sens convențional, ci ca un comentariu vizual puternic asupra corpului și a limitelor industriei fashion. Tocmai de aceea, modelele din prezentarea de joi sunt mai degrabă privite ca artă performativă decât ca simple propuneri vestimentare.