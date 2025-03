"Femeia perfectă", care a dat un milion de euro pe operații estetice, a fost reținută pe aeroport. "Perfecțiunea are prețul ei"

Janaína Prazeres, un model controversat care a suferit nu mai puțin de 20 de intervenții chirurgicale estetice, a fost reținută temporar la un aeroport internațional. FOTO Instagram

Incident neplăcut la aeroport pentru o influenceriţă care a cheltuit un milion de euro pe operaţii estetice pentu a deveni femeia perfectă. Femeia a vrut să se îmbarce într-un avion către Statele Unite, dar a fost reţinută de vameşi pentru aproximativ 40 de minute. Tinerei nu i s-a dat voie să urce în aeronavă pentru simplul fapt că fotografia din paşaport nu mai corespundea deloc cu noua ei înfăţişare.

Janaína Prazeres, un model controversat care a suferit nu mai puțin de 20 de intervenții chirurgicale estetice, a fost reținută temporar la un aeroport internațional, deoarece nu mai semăna cu fotografia din pașaport, scrie New York Post.

Modelul brazilian, care a cheltuit aproape 1 milion de dolari pentru transformările sale estetice, a fost oprită de personalul de control al imigrației, atunci când zbura din Brazilia către Statele Unite. Autoritățile au fost nedumerite de diferența dintre imaginea din pașaport și felul în care arată acum modelul, motiv pentru care au reținut-o timp de 40 de minute pentru verificări suplimentare.

"Întotdeauna am știut că acest lucru se poate întâmpla, deoarece aspectul meu s-a schimbat mult de-a lungul anilor", a declarat Prazeres pentru publicația NeedToKnow. "Dar în acel moment, a fost un șoc – nu te aștepți niciodată să fii oprit la un aeroport fără să fi făcut ceva rău."

Janaína Prazeres, care a fost anterior desemnată "femeia perfectă" de către Playboy Norvegia, a investit peste 980.000 de dolari în multiple intervenții estetice, printre care se numără armonizare facială completă, rinoplastii repetate și un lifting corporal care a costat aproximativ 85.000 de dolari.

Fotografia ei de pașaport nu a fost actualizată de la momentul acestor transformări radicale. În imaginea veche, modelul avea părul de o culoare mai închisă, trăsături faciale schimbate și mai puțin machiaj, ceea ce a dus la suspiciuni din partea ofițerilor de control.

Autoritățile de la Aeroportul Internațional São Paulo i-au pus mai multe întrebări și i-au comparat fotografia din pașaport cu alte imagini, înainte de a-i permite să-și continue călătoria.

Incidentul a afectat-o puternic pe model, care a decis imediat să-și reînoiască pașaportul după întoarcerea din călătorie.

"Nu am vrut să trec din nou printr-o asemenea situație jenantă", a mărturisit Prazeres. "De îndată ce am ajuns la destinație, am început să caut ce aveam nevoie pentru a obține un nou document cu o fotografie mai recentă."

Cu o carieră bazată pe standarde extreme de frumusețe, modelul recunoaște că modificările sale estetice vin la pachet cu diverse provocări. "Perfecțiunea are prețul ei", a concluzionat ea.