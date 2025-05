Fetița fotomodel care la 9 ani a fermecat lumea, dar a stârnit controverse, a dezvăluit cu ce se ocupă acum, la 19 ani

Kristina Pimenova, la 9 ani, când era faimoasă în toată lumea FOTO: Profimedia Images

La vârsta de 9 ani, o fetiță fotomodel și-a câștigat renumele de „cea mai frumoasă fată din lume”, însă acest titlu nu a venit fără critici.

Ochii albaștri ai Kristinei Pimenova și părul ei blond și lung au făcut-o faimoasă în toată lumea, iar presa a scris intens despre ea. Acum, la 19 ani, tânăra din Moscova studiază la o școală de teatru și speră să devină actriță, potrivit New York Post.

Totuși, perioada ei în lumina reflectoarelor, în copilărie, a stârnit critici la adresa mamei sale, Glikeriya Pimenova, care este și ea fost model.

Criticii au acuzat-o pe Glikeriya că și-a sexualizat fiica, postând fotografii provocatoare și seducătoare cu ea în copilărie.

„Acum câțiva ani, am postat o poză cu micuța Kristina pe plajă în Maldive, îmbrățișându-și cele trei jucării de pluș și râzând”, a povestit Glikeriya într-un interviu din 2014. „Ținea toate jucăriile în fața pieptului și le strângea la piept, dar știi ce comentarii am primit la acea poză? ‘Oh, își acoperă sânii pentru că ea crede că are ceva de ascuns!’ Poți să crezi așa ceva? Cred că oamenii care postează astfel de lucruri au probleme psihologice serioase”, a spus ea.

În interviu, mama a respins acuzațiile care i se aduceau, spunând: „Nu accept aceste acuzații privind sexualizarea copilului meu. Sunt sigură că toate fotografiile ei sunt absolut inocente. Nu i-am cerut niciodată să stea într-o anumită poziție, iar de fapt trebuie să spun că nici nu îi place prea mult când o fotografiez, așa că fac pozele repede, când nu observă”, a explicat Glikeriya.

„Trebuie să gândești ca un pedofil ca să vezi ceva sexual în aceste poze, deci e timpul să mergi la doctor”, a mai spus femeia.

Dar aceste comentarii nu au împiedicat-o pe Pimenova să colaboreze cu mari branduri precum Vogue, Armani, Burberry și Dolce & Gabbana.

În ciuda statutului său de supermodel, Pimenova rămâne modestă, scriind în biografia ei de pe Instagram: „Amintește-ți, frumusețea este în interior” - și consideră că această controversă a făcut-o mai hotărâtă „să fiu orice îmi doresc pentru o vreme”.

„Modelingul a venit natural pentru mine când eram mică, a fost doar: ‘Hai să încercăm’, nici măcar nu știam ce este”, a spus ea într-o discuție cu Avant School.

„Doar mă jucam; era ca un joc. Pentru mine, a fost o parte importantă a copilăriei mele. S-a transformat în prietenii și călătorii, deci a venit foarte natural”.

Deși continuă să facă fotografii de modă, ea se concentrează acum pe cariera de actriță - și chiar a reușit să-și pună abilitățile în practică, jucând în „Crimă și pedeapsă” de Fiodor Dostoievski, în Rusia.

A mai avut roluri și în filme precum „The Russian Bride”, „Secret Neighbor” și „Creators: The Past”.