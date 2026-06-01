Gabriela Szabo lansează cartea "Mentalitate de Campion. Cum creștem copii de succes": "Competiția e bună, dar fiecare are trăirile lui"

Gabriela Szabo lansează cartea "Mentalitate de Campion. Cum creștem copii de succes". FOTO Colaj Antena 3 CNN

Gabriela Szabo lansează cartea "Mentalitate de Campion. Cum creștem copii de succes". O carte care analizează mecanismele psihologice care diferențiază un copil care renunță de unul care perseverează în fața obstacolelor. Cartea integrează cercetări din psihologia educațională și psihologia sportului pentru a oferi strategii practice aplicabile de către părinți, profesori și antrenori.

„De când m-am retras din zona administrativă și am intrat mai mult în zona educațională, împreună cu cei doi colegi ai mei, Georgeta Pânișoară și Radu Predoiu, ne-a venit ideea să îmbinăm partea științifică și teoretică cu partea practică”, a declarat Gabriela Szabo.

Fosta campioană olimpică spune că volumul are două direcții importante. Prima parte include contribuții ale specialiștilor, iar a doua parte aduce interviuri cu foști sportivi de performanță, care vorbesc despre reziliență, perseverență, motivație și despre felul în care au reușit să se ridice după momente dificile.

„În prima parte a cărții sunt foarte multe contribuții aduse de specialiști, iar în partea a doua sunt interviuri cu foști sportivi de performanță, oameni care au trăit pe propria piele ce înseamnă reziliența, perseverența și motivația de a te ridica și de a merge mai departe”, a spus Gabriela Szabo.

„Este o carte extrem de valoroasă pentru profesori, pentru antrenori, pentru părinți și chiar pentru copii. Sper să le fie de folos mai ales tinerilor care vor să vadă ce înseamnă performanța și ce stă în spatele performanței sportive. Mentalitatea de campion o clădim, o construim. Așa cum îmi place mie să spun, campionii nu se nasc, campionii se făuresc de cei care stau în spatele copiilor. Sportul astăzi este o știință. Venim cu tot felul de instrumente și informații care să îi ajute pe antrenori și pe profesori să contribuie la formarea viitorilor campioni”, a explicat Gabriela Szabo.

„În sport nu există nici supramotivație, nici submotivație. Întotdeauna trebuie să găsim motivația de mijloc, cea care ne duce spre succes. Când ești foarte bine pregătit, trebuie să îți găsești acea stare de liniște și de calm care te ajută să perseverezi și să îți îndeplinești obiectivele. Competiția este bună, dar fiecare om are trăirile lui. Prin antrenament și prin tehnicile pe care specialiștii le au astăzi la îndemână, sportivul poate fi ajutat să își găsească acel calm care îl ține concentrat până la finalul competiției”, a declarat Szabo.

Cartea vorbește și despre eșec, despre momentele grele și despre felul în care copiii pot învăța să se ridice după o înfrângere. „Toți suntem vulnerabili, pentru că suntem oameni. Eșecul face parte din drum. Important este să știi cum să te ridici, cât de repede să te ridici și să înveți din obstacole. Timpul este trecător, mai ales în sport, dar și în orice domeniu. Trebuie să te bucuri de fiecare moment minunat pe care îl trăiești în sport”, a afirmat Gabriela Szabo.

Lansarea volumului „Mentalitate de campion. Cum creștem copii de succes” va avea loc la Bookfest, pe 6 iunie, de la ora 14:00, la standul Editurii Polirom.