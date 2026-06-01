Vrei să trăiești gratuit pe o insulă superbă din Grecia? Acum este posibil, cu o singură condiție

Condiția este să iubești pisicile și să fii dispus să le îngrijești. Foto: Getty Images

Visezi să trăiești fără chirie pe o insulă de poveste din Grecia? Pe insula Syros acest lucru este posibil, însă există o condiție importantă: trebuie să iubești pisicile.

Organizația de protecție a animalelor „Syroscats” caută voluntari cu vârsta de peste 25 de ani, scrie Euronews. „Primim voluntari - persoane singure sau cupluri - care sunt în formă, maturi, sănătoși și independenți”, se arată în anunțul organizației.

În schimb, participanții trebuie să iubească pisicile și să fie dispuși să le îngrijească cel puțin o lună, aproximativ cinci ore pe zi, cinci zile pe săptămână.

În schimbul muncii de voluntariat, organizația oferă cazare, mic dejun și plata utilităților.

A cat sanctuary is offering free accommodation on a Greek island

Live and work on Syros, caring for rescued stray cats just minutes from the sea.



„Dacă aveți pregătire sau experiență ca asistent veterinar ori experiență cu pisici sălbatice, sunteți bineveniți. Dar acceptăm toți iubitorii de pisici, atâta timp cât sunteți dispuși să munciți, sunteți serioși, independenți și punctuali”, mai precizează organizația.

Inima insulei este orașul Ermoupoli, care nu arată ca un sat pescăresc tradițional, ci mai degrabă ca un port elegant din secolul al XIX-lea. Piețe largi, clădiri impunătoare, scări din marmură și o primărie impresionantă amintesc că Syros a fost cândva unul dintre cele mai importante centre comerciale ale Greciei.

Syros este una dintre cele mai interesante insule din arhipelagul Cicladelor și este considerată în mare parte nealterată de turismul de masă. Nu este o destinație de petrecere, precum Mykonos.

Cei care caută liniște și autenticitate pot descoperi aici cafenele și restaurante frecventate de localnici, de multe ori la prețuri accesibile.

Pentru cei care vor să trăiască viața autentică grecească de zi cu zi, insula poate fi un adevărat colț de paradis.