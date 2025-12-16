George Clooney a luat o decizie surprinzătoare. Nu va mai săruta o altă femeie în afară de soţia sa nici pe platourile de filmare

George Clooney a anunţat că renunţă la scenele romantice și săruturile din filme după ce a discutat despre asta cu soția sa, când a împlinit 60 de ani. Sursa foto: Hepta

Celebrul actor George Clooney a făcut un anunţ care a luat prin surprindere pe toată lumea. Actorul a explicat pentru Daily Mail, preluat de Corriere della Sera, că renunţă la scenele romantice și săruturile din filme după ce a discutat despre asta cu soția sa, Amal, când a împlinit 60 de ani.

„Am încercat să calc pe urmele lui Paul Newman”, a spus actorul în vârstă de 64 de ani, justificându-și alegerea: „Ok, bine, nu voi mai săruta niciodată o altă femeie”.

De-a lungul carierei sale, Clooney a sărutat multe partenere pe marele ecran, apărând în numeroase comedii romantice. Printre partenerele sale de pe platourile de filmare s-au numărat, ca să menţionăm doar câteva, Julia Roberts, care este și o mare prietenă a actorului, în Ticket to Paradise, Catherine Zeta-Jones în Intolerable Cruelty, Michelle Pfeiffer în Fine Fine sau Jennifer Lopez în Out of Sight.

Dar acum a decis să renunțe la rolurile de cuceritor. „Când am împlinit 60 de ani, am vorbit cu soția mea”, a explicat actorul. „I-am spus: «Uite, încă pot juca baschet cu bărbaţi aflaţi în floarea vârstei. Joc cu tineri de 25 de ani». Încă mă pot descurca, sunt în formă. Dar peste 25 de ani, voi avea 85 de ani. Nu contează câte batoane de granola mănânci, este totuşi un număr real.”

Astfel, urmând exemplul lui Paul Newman, vedeta din Ocean's Eleven a decis să lase loc noilor generații de actori în rolurile de latin lover.

Acest gen de roluri, însă, nu merg întotdeauna complet lin, ceea ce i-ar putea surprinde pe fanii săi. Într-un interviu din 2022 acordat pentru New York Times, George Clooney şi-a amintit un episod când juca rolul lui Doug Ross în serialul ER şi a povestit despre disconfortul pe care l-a simțit când, la începutul carierei sale, un regizor l-a criticat pentru abilitățile sale de a săruta într-o scenă pe care trebuia să o realizeze cu o colegă de platou. „Îmi amintesc că la începutul carierei mele a trebuit să fac o scenă în care sărutam o tânără, iar regizorul a spus: «Nu așa»”, a declarat vedeta pentru NYT . „Și eu am spus: «Omule, asta e treaba mea! Asta fac în viața reală!»”