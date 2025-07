Greșeala unui scrib medieval a dus la secole de confuzie cu privire la o saga de mult pierdută. Cercetătorii au decodat acum eroarea

Epopeea Cântecul lui Wade a fost cândva atât de populară încât un predicator a făcut referire la ea în predica sa din secolul al XIII-lea. Sursa foto: University of Cambridge

O echipă de cercetători de la Universitatea Cambridge a rezolvat un mister medieval care a durat aproape 130 de ani. Miza e o eroare de copist într-un fragment al lui „The Song of Wade” (n.r. în traducere Cântecul lui Wade), o legendă engleză din secolul al XII‑lea, care a ajuns să fie citată într-o predică latină din secolul al XIII‑lea, potrivit CNN.

Inițial, fragmentul fusese interpretat greșit: cuvântul “ylues” fusese tradus ca „elfi”, iar ceva ulterior ca „spirite de apă”. Așa se imaginase că saga lui Wade era plină de creaturi mitice și spirite.

Dar două mici greșeli de transcriere – în special înlocuirea literei „w” cu „y” – schimbă complet sensul. În realitate, textul vorbește despre „lupi” și „șerpi de mare”, nu despre elfi și spirite de apă. Astfel se deslușește că The Song of Wade nu era o saga fantastică, ci un roman cavaleresc plin de intrigi omenești.

Ce implicații majore are descoperirea

Această descoperire are două implicații majore:

Saga lui Wade devine de fapt o poveste despre eroi de curte, valori cavalerești și iubire, și nu o epopee cu creaturi supranaturale.

Textul apare în cadrul unei predici – probabil compusă de Alexander Neckam – folosită ca exemplu popular, o „analogie medievală” menită să capteze atenția atunci când se vorbea despre mândrie și păcate.

În plus, reinterpretarea schimbă modul în care înțelegem referințele lui Geoffrey Chaucer la „Song of Wade” în piese precum Merchant’s Tale sau Troilus and Criseyde – acestea capătă sens în lumina unei surse cavaleresti, nu mitologice.

În concluzie, un simplu typo de acum aproape 1.000 de ani a deturnat direcția literaturii medievale, împingând legenda lui Wade de la genul cavaleresc spre unul fantastic. În realitate, însă, saga implică nu monștri, ci lupte între oameni – fapt ce reconectează referințele lui Chaucer la contextul autentic al vremii.