H&M anunță o colaborare uriașă cu celebra Stella McCartney. Când va fi lansată noua colecție

Creatoarea britanică de modă Stella McCartney va produce o colecţie în colaborare cu H&M, a anunţat marţi gigantul de modă suedez.
Colecţia va fi lansată în magazinele H&M şi online în prima jumătate a anului 2026, se spune într-un comunicat preluat de Reuters, potrivit Agerpres.
Stella McCartney şi H&M au mai colaborat anterior în 2005.
H&M a mai cooptat designeri externi în ultimele două decenii, iar Stella McCartney a mai colaborat şi cu alte branduri cunoscute, cum ar fi Adidas.
