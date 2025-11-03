Heidi Klum a fost cu adevărat înfiorătoare în rolul Medusei, la petrecerea anuală de Halloween

1 minut de citit Publicat la 09:42 03 Noi 2025 Modificat la 09:50 03 Noi 2025

Heidi Klum a optat pentru petrecerea de Halloween de anul acesta pentru personajul mitic Meduza FOTO: Profimedia Images/ Hepta

Heidi Klum a provocat o surpriză de proporții la petrecerea anuală de Halloween, confirmând din nou motivul pentru care ținuta ei este printre cele mai așteptate ale evenimentului. Fostul top model a optat anul acesta pentru personajul mitic Meduza.

Ea a apărut în costumul elaborat la cea de-a 24-a ediție a petrecerii anuale de Halloween, prezentată de Butterfinger la Hard Rock Hotel New York, și a fost însoțită pe covorul roșu de soțul ei, Tom Kaulitz, care s-a costumat în eroul grec care a decapitat-o pe Meduza, Perseu.

› Vezi galeria foto ‹

Heidi le-a oferit fanilor o avanpremieră a costumului înainte de marele eveniment, postând pe Instagram o proteză a bustului pe 17 octombrie, precum și mostre de materiale și etichetând echipa de machiaj cu care a colaborat.

Cu câteva ore înainte de marea dezvăluire, a distribuit un teaser în care își aplică machiajul verde pe față.

După cum a explicat ea anterior, pregătirea costumului necesită mult timp până când devine perfect. „Mi-a luat un an să ne pregătim”, a declarat ea pentru E! News despre costumul ET pe care l-a purtat la petrecerea din 2024.

De-a lungul anilor, Heidi s-a îmbrăcat într-o varietate largă de costume impresionante, precum Jessica Rabbit din Cine vrea pielea lui Roger Rabbit în 2016, vârcolacul din videoclipul muzical „Thriller” al lui Michael Jackson în 2017 și Fiona din Shrek în 2018.

Iar Halloweenul este o sărbătoare de care este entuziasmată pe tot parcursul anului - mai ales că are ocazia să o celebreze cu propria petrecere.