Imagini virale cu delfini care au înconjurat capsula în care erau astronauții NASA reveniți pe Pământ. "Ca la petrecerea de bun venit"

Un moment surpriză a fost filmat în momentul în care capsula cu astronauții Suni Williams și Butch Wilmore a „amerizat” cu succes în largul coastelor Floridei. Mai mulți delfini s-au adunat ca un mesaj de bun venit după cum au scris mai multe persoane pe rețelele sociale, scrie Newsweek.com.

Astronauții agenției spațiale americane, NASA, Suni Williams și Butch Wilmore, blocați în spațiul cosmic de nouă luni după ce capsula lor s-a stricat, au revenit marți seara pe Pământ. Ei au părăsit Stația Spațială Internațională, SSI, marți la ora 7:05 dimineața, după fusul orar al României. Williams și Wilmore au revenit pe Pământ împreună cu doi coechipieri, Nick Hague de la NASA și cosmonautul Aleksandr Gorbunov de la agenția spațială rusă Roscosmos.

Capsula a „amerizat” cu succes în largul coastelor Floridei, la ora 23:56 (ora României), marcând astfel sfârșitul călătoriei prelungite a astronauților NASA Barry „Butch” Wilmore și Suni Williams.

„Echipaj de întâmpinare surpriză, Crew-9 a avut niște vizitatori surpriză în această după-amiază”, este mesajul postat de NASA pe rețeaua X, despre momentul în care delfinii s-au apropiat și au înconjurat capsula.

