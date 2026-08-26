Incident viral. Un chelner a scris pe o comandă "arde ouăle și scuipă în ele". După trei zile de suspendare a fost reangajat

Un chelner a scris pe o comandă "arde ouăle și scuipă în ele". După trei zile de suspendare a fost reangajat . FOT: Getty Images

Un chelner în vârstă de 17 ani de la restaurantul Victor Lab de pe Viale Ceccarini, din Riccione, Italia, a scris pe comanda unei cliente un mesaj jignitor: "Mă enervează asta. Arde ouăle și scuipă în ele". Incidentul a devenit viral pe rețelele sociale, iar restaurantul și-a cerut inițial scuze și a anunțat că tânărul va fi dat afară. Ulterior, proprietarul localului, Luciano Colono, a decis să-i acorde o a doua șansă. După o suspendare de trei zile, el a fost reintegrat și s-a întors la muncă, scrie Corriere della Sera.

Incidentul a avut loc după ce Maria Clara, o tânără de 20 de ani din Florența, aflată în vacanță la Riccione împreună cu mama și mătușa sa, a comandat ouă amestecate și a cerut ca acestea să fie bine făcute.

Pe comanda transmisă bucătăriei a fost trecut însă și un mesaj care nu trebuia să ajungă la clientă: "Mă enervează asta. Arde ouăle și scuipă în ele".

Fotografia comenzii a fost distribuită pe rețelele sociale și s-a răspândit rapid, provocând reacții și critici la adresa restaurantului.

În zilele care au urmat, proprietarul restaurantului a publicat pe rețelele sociale un videoclip în care a ironizat situația. Înregistrarea îl prezenta pe acesta în rolul unui client care comanda ouă amestecate și era întrebat dacă le dorește "cu sau fără scuipat".

Videoclipul a amplificat controversele în jurul restaurantului și a determinat noi reacții pe internet.

Chelnerul de 17 ani a fost suspendat trei zile

După scandal, tânărul chelner a fost suspendat timp de trei zile. Ulterior, proprietarul Luciano Colono a decis să îl readucă la locul de muncă, argumentând că adolescentul a înțeles gravitatea gestului și că incidentul poate reprezenta o lecție pentru el.

"Iertarea este cel mai frumos lucru pe care i-l poți oferi unui tânăr de 17 ani pentru a-l ajuta să crească sănătos", a declarat Colono într-un videoclip publicat pe profilul său de socializare.

Proprietarul a explicat că, la vârsta de 17 ani, o greșeală, chiar dacă este gravă, nu ar trebui să ducă neapărat la o condamnare permanentă.

Clienta: "Are 17 ani, nu vreau să fie masacrat"

Maria Clara, femeia care a făcut public incidentul, a criticat atât mesajul scris pe comandă, cât și modul în care restaurantul a ales ulterior să trateze situația.

Totuși, ea a precizat că nu dorește ca adolescentul să fie supus unei campanii de denigrare.

"Are 17 ani, nu vreau să fie masacrat", a spus tânăra, adăugând însă că se așteaptă la scuze personale din partea chelnerului.

Clienta spune că a primit amenințări și insulte rasiste

După ce a făcut public incidentul, chiar Maria Clara a devenit ținta unor atacuri pe rețelele sociale. Tânăra a relatat că a primit insulte, amenințări și comentarii rasiste, în timp ce unele postări dedicate cazului conțineau acuzații la adresa ei și mesaje de susținere pentru chelner.

Cazul, pornit de la o notă jignitoare scrisă pe o comandă, a trecut astfel prin mai multe etape: scandalul inițial, scuzele restaurantului, suspendarea adolescentului, videoclipul controversat și, în cele din urmă, reintegrarea acestuia.

Pentru chelnerul în vârstă de 17 ani, episodul s-a încheiat, cel puțin profesional, cu o a doua șansă. Discuțiile din mediul online continuă însă, iar cazul a atras atenția inclusiv în presa internațională.