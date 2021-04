Înmormântare cu covor roșu și porumbei albi pentru Gabi Luncă. Artista va fi îngropată marți alături de soțul ei, Ion Onoriu

Înmormântarea cântăreței va fi cu spectacol religios și porumbei albi, covor roșu. Soțul acesteia va fi deshumat pentru că cei doi să fie îngropați împreună, așa cum și-a dorit Gabi Luncă.

Între timp, fiica artistei a anunțat că ultimul test PCR este negativ.

Apropiații spun că s-au obținut aprobări pentru un concert penticostal în ziua îmormântării. Tot aceștia spun că ar urma să fie construit un centru de ajutor în memoria cântăreței.

A murit Gabi Luncă. Renumita cântăreață de muzică populară și lăutărească era infectată cu SARS-CoV-2

Informația a fost confirmată, vineri seară, de Spitalul Judeţean Ilfov pentru Antena 3. Gabi Luncă a fost una dintre cele mai renumite cântărețe de muzică populară și lăutărească din România. Fiica sa, Rebeca Onoriu, a făcut anunțul decesului lui Gabi Luncă prin intermediul unui mesaj pe pagina sa de Facebook.

"După 23 ani, din nou împreuă! Cântă împreună Celui pe care L-au iubit și L-au slujit o viață întreagă! O să ne revedem...", a scris Rebeca Onoriu.

Fiica celebrei cântăreţe Gabi Luncă: ''Nu i-am spus că e vorba de COVID, i-am spus că e vorba de pneumonie''

Internată mai întâi la Spitalul “Matei Balş”, Gabi Luncă a fost ulterior transferată la Spitalul Judeţean Ilfov, unde cu greu s-a găsit cu un loc liber pentru ea, la ATI.

În urmă cu cîteva zile, Rebeca Onoriu, fiica artistei, a vorbit în exclusivitate la Antena 3 despre starea de sănătate a mamei sale. Solista în vârstă de 81 de ani se afla sub observaţia medicilor de la Spitalul Judeţean Ilfov şi era în stare stabilă.

'Mulțumesc pentru interesul cu privire la starea de sănătate a mamei mele. Mă tem să mă pronunț. E vorba totuși de un COVID. El înțeleg că poate fi și pervers și atunci mi-e greu să mă pronunț. Este stabilă, cooperantă, nu este intubată, Slavă Domnului, însă are nevoie de masca aceea de oxigen.

Am stat de vorbă în fiecare zi, însă nu am obosit-o foarte mult la telefon, ea fiind cu acea mască. În primă fază a avut o mască, un fel de full face şi acum am trecut la o mască mai slabă, deci un punct înspre bine. Multe nu sunt de spus. Vrem doar să o auzim. Ne interesăm pe secţie, doamnele de la spital sunt foarte amabile şi drăguţe şi tot timpul este supravegheată video şi ne dau informaţii în timp real.

Mă tem. Avem de-a face cu un COVID şi atunci mă tem să fac declaraţii, dar din respect pentru publicul mamei, aş vrea să fie informaţii corecte. Da, întradevăr, au fost două teste pozitive. Ne-am internat acum patru zile şi Dumnezeu este medic peste medici. Aşteptăm vindecarea", spunea în urmă cu câteva zile Rebeca Onoriu, pentru Antena 3.

Familia era însă îngrijorată, întrucât Gabi Luncă a avut în trecut cancer mamar şi se temea că este vulnerabilă în faţa virusului SARS-CoV-2.

