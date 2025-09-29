Ipostaza în care a fost surprinsă Rania, regina glamour a Iordaniei. Fotografia s-a viralizat

Regina Rania a Iordaniei FOTO: Getty Images

Regina Rania a Iordaniei, a căror apariții publice sunt întotdeauna memorabile datorită eleganței și frumuseții sale, a devenit bunică și este foarte mândră de asta.

Regina cu o alură de adolescentă, despre care se știe că este o familistă dedicată, a arătat din nou cât de mult își adoră familia, împărtășind pe Instagram o fotografie adorabilă cu ea și cel mai tânăr membru al familiei ei, nepoata sa, Amina.

„Cu Amina mea”, a scris Rania în mesajul care însoțește fotografia, în care apare la fel de elegantă ca întotdeauna, purtând o bluză galben-pal. Fotografia, care a adunat aproape două sute de mii de aprecieri, nu este deloc neobișnuită pentru regina Rania, care postează adesea cu mândrie poze cu copiii ei. În februarie, anul acesta, ea a anunțat pe Instagram că fiica ei cea mare, prințesa Iman, a devenit mamă, relatează Tatler.

Rania a adus un omagiu fiicei și ginerele său, Jameel Thermiotis, în descrierea postării și a dezvăluit numele fiicei lor, scriind: „Draga Iman este acum mamă. Suntem recunoscători și bucuroși să o întâlnim pe Amina, cea mai recentă binecuvântare a familiei noastre. Felicitări, Jameel și Iman, Dumnezeu să vă binecuvânteze pe voi și pe fetița voastră prețioasă”. O serie de fotografii o arătau pe prințesa Iman ținând-și în brațe fetița, în spital, în timp ce Jameel era lângă ele. Postarea mai includea imagini cu Rania și soțul ei, regele Abdullah.

Numele Amina se traduce din arabă prin „cinstită”, „loială” și „în siguranță”. Noua membră a Casei Hashim nu poartă un titlu, deoarece acesta se transmite, conform tradiției, de la tată.

Amina este al doilea nepoțel al reginei Rania, fiind și bunica prințesei Iman, fiica prințului moștenitor Hussein, fiul cel mare al regelui Abdullah și al reginei Rania, care într-o zi va urca pe tronul Iordaniei. Acesta împreună cu soția lui, prințesa Rajwa, au devenit părinți în august 2024. Fetița a primit numele surorii prințului moștenitor.