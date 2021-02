Irina Loghin își serbează astăzi ziua de naștere: Ce i-a transmis Fuego "mamei Irina"

Printre cele mai cunoscute cântece ale artistei se numără: "Roata vieții", "Bună măicuță, dragă tăicuță", "Mândră și frumoasă-i Valea Prahovei" și multe altele.

Cariera Irinei Loghin a început în 1963, când, selectată din sute de concurenți, a fost admisă în ansamblul “Ciocârlia”, alături de Maria Ciobanu. Din 1967 a format cel mai iubit duo din muzica populară românească cu Benone Sinulescu, cel care urma să i-l prezinte pe Ion Cernea, care avea să-i devină soţ şi alături de care are doi copii, pe Irinuca şi Ciprian.

Ambii săi copii sunt născuți în februarie – Ciprian Cernea, 44 de ani, pe 2 februarie, iar Iris Cernea, 41 de ani, cunoscută iubitorilor de folclor drept Irinuca Loghin, pe 25 februarie.

Fuego, i-a transmis, ca în fiecare an, urări de bine cântăreței pe care o consideră "mama adoptivă"

„Azi este ziua doamnei Irina Loghin, mama mea adoptivă, omul alături de care am văzut mai bine de jumătate de planetă, am făcut două albume de succes, am câștigat un disc de platină și unul de aur pentru vânzări, multe premii, devenind o familie adevărată peste ani.

Îi doresc, după cum este firesc, ani mulți și liniștiți, putere și frumusețe a sufletului. Doamna Irina este altruistă, este darnică, sensibilă și mare iubitoare de simplitate. Niciodată nu a epatat.” i-a scris artistul celei care l-a susținut și inspirat în carieră.

De la ea am învățat că e important să-i asculți pe cei care te iubesc, să le fii aproape și să încerci să lași acasă toate problemele, pe scenă fiind mereu o continuă sărbătoare, pe care trebuie și tu, oricât ar fi de greu, să o celebrezi cu demnitate, iubind cu ardoare ceea ce faci.

La drum, ea este energia grupului, bucuria noastră. De fapt, mă și uimește cum reușește să fie atât de tonică. Nu mai spun de forma în care este, făcând zilnic sport, având grijă cu sănătatea și cu felul în care arată.

Probabil că folclorul nostru n-ar fi fost la fel fără glasul său, care-a reușit să pătrundă în toate zonele, fiind iubită de toată țara. Eu nu pot decât să-i mulțumesc cu tot sufletul meu, fiindcă am construit împreună un duet de succes. Te iubesc, mamă Irina!”, a mai scris Fuego, pe Facebook.

