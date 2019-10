Jurnalul unei femei care a acceptat să facă amor cu şeful ei pentru un post mai bun în companie

foto: Pixabay.com

O tânără povestește cum a ajuns să facă amor cu șeful ei pentru un post mai bun în compania în care lucra.

„Eram angajată de curând şi doream să îmi construiesc o carieră în compania la care lucram. Mă pregătisem temeinic în timpul facultăţii, am făcut şi câteva internshipuri şi consideram că sunt îndreptăţită să ajung în câţiva ani la un post de conducere. Sau poate, cine ştie, la cel suprem.

Pentru angajare, a trebuit să dau trei interviuri. Dintre care ultimul cu un director din străinătate. Am remarcat încă de la primele fraze că mă place, dar am considerat că putem trece peste acest aspect. Însă nu a fost să fie aşa. Mi-a propus o ultimă întâlnire doar cu el, într-o seară, la el în birou. Era aranjat, parfumat, dar şi afumat. M-a invitat la un pahar de prosseco. Iniţial am refuzat, dar a continuat cu o persuasiune plină de gentileţe, de promisiuni legate de viitoarea mea carieră şi de cât de mult mă poate ajuta. Între timp, goleam împreună a treia sticlă de prosseco.

Continuarea, pe CSID.ro.