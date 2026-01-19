La 16 ani spăla vase ca să supraviețuiască, acum are un startup de 8 miliarde de dolari. Cum s-a schimbat în câțiva ani viața lui Jack

Pentru Jack Zhang, cofondator și CEO al companiei fintech Airwallex, conceptul de „burnout” nu a fost niciodată o opțiune. „Sincer, nu am înțeles niciodată acest termen. Lucrez câte 100 de ore pe săptămână de la vârsta de 16 ani, de mai bine de 20 de ani”, a declarat Zhang pentru CNBC.

Munca intensă nu a fost pentru el un exercițiu de ambiție, ci o chestiune de supraviețuire. La 15 ani, Zhang a plecat singur din Qingdao, orașul său natal din China, pentru a se muta la Melbourne, în Australia, în căutarea unor oportunități mai bune. Nu vorbea aproape deloc limba engleză și a fost găzduit de o familie australiană.

La scurt timp după sosire, a aflat că părinții săi se confruntau cu dificultăți financiare în China, ceea ce însemna că va trebui să se întrețină singur pe parcursul studiilor universitare.

„Aveam două variante: fie mă întorceam în China și încercam să revin în sistemul educațional de acolo, fie rămâneam în Australia și găseam o soluție să îmi plătesc singur taxele de școlarizare și cheltuielile de trai”, a explicat Zhang. A ales să rămână și a acceptat orice loc de muncă disponibil pentru a-și asigura existența.

Pentru a-și plăti studiile în informatică la Universitatea din Melbourne, Zhang avea simultan patru joburi: spăla vase într-un restaurant în timpul zilei, lucra ca barman seara, făcea ture de noapte la o benzinărie și ambala lămâi într-o fabrică pe perioada verii. În unele săptămâni, programul său ajungea la 80–100 de ore de muncă, pe lângă cursurile universitare.

„Când te afli într-o situație limită și trebuie să supraviețuiești, nu te mai gândești la epuizare. Ori reușești, ori nu”, a spus el.

Ritmul de lucru nu s-a schimbat semnificativ nici după ani de zile. Ajuns acum în jurul vârstei de 40 de ani, Zhang spune că lucrează „cu ușurință” aproximativ 80 de ore pe săptămână la propria companie fintech. În decembrie 2025, Airwallex era evaluată la 8 miliarde de dolari.

De la muncitor la milionar

După absolvirea universității, în 2007, Zhang a intrat în mediul corporatist. Primul său loc de muncă a fost la compania de asigurări Aviva, înainte de a face tranziția către sectorul bancar.

În paralel, a dezvoltat mai multe afaceri secundare, printre care o companie de transport care exporta ulei de măsline și vinuri din Australia către piețe din Asia, dar și o firmă de dezvoltare imobiliară. Aceste inițiative s-au dovedit extrem de profitabile, iar până la vârsta de 20 și ceva de ani, banii nu mai reprezentau o problemă.

Cu toate acestea, în ciuda milioanelor acumulate din afaceri și din cariera bancară, Zhang spune că nu își găsise încă adevărata motivație.

Momentul decisiv a venit la vârsta de 30 de ani, odată cu nașterea fiicei sale.

„M-am uitat la ea și am simțit că nu făcusem nimic care să o facă mândră. Atunci am realizat că trebuie să renunț la afacerile secundare, să ies din jobul meu full-time și să construiesc ceva important, făcut așa cum trebuie”, a povestit Zhang.

El a ajuns la concluzia că, deși banii au fost mereu un obiectiv, aceștia nu oferă cel mai înalt nivel de fericire. În schimb, își dorea să creeze ceva care să îl pasioneze profund.

„Am vrut întotdeauna să găsesc ceva pentru care să nu fie nevoie să mă trezească nimeni dimineața și pentru care, în fiecare zi, să simt pasiune, responsabilitate și dorința de a-mi dedica întreaga energie”, a spus Zhang. În decembrie 2015, a renunțat la cariera bancară și a început un nou capitol profesional.

Nașterea Airwallex

Ideea Airwallex a apărut dintr-una dintre afacerile sale secundare: o cafenea din Melbourne, pe care o administra împreună cu prietenul său din facultate și viitor cofondator, Max Li.

Pentru a-și desfășura activitatea, cei doi importau frecvent boabe de cafea și alte produse din țări precum China și Brazilia, ceea ce presupunea transferuri internaționale de bani. Experiența i-a făcut să observe cât de scumpe și ineficiente erau plățile transfrontaliere realizate prin sistemul tradițional SWIFT.

„Ne-am întrebat de ce nu am putea construi un sistem de plăți paralel cu SWIFT, care să schimbe fundamental modul în care circulă banii la nivel global”, a explicat Zhang.

Pentru a transforma ideea în realitate, Zhang și Li au cooptat alți colegi din rețeaua lor universitară: Lucy Liu, Jacob Dai și Ki-lok Wong. Lucy Liu a avut un rol esențial în faza incipientă a proiectului, investind primul milion de dolari în startup.

Airwallex a fost fondată oficial la finalul anului 2015. După aproape un deceniu de săptămâni de lucru de peste 80 de ore, compania a depășit, la finalul anului trecut, pragul de 1 miliard de dolari în venituri recurente anualizate (ARR), un indicator care estimează veniturile anuale viitoare pe baza unei perioade mai scurte de raportare financiară.

„Sunt în continuare extrem de entuziasmat de ceea ce urmează”, a declarat Zhang. „Avem în față foarte multe oportunități și credem că putem ajunge la venituri de cel puțin 10 miliarde de dolari până în 2030. Acesta este următorul nostru obiectiv”.