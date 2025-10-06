La 91 de ani, încă lucrează 12 ore pe zi. Povestea unui bărbat a emoționat milioane de oameni: „Muncă, somn, muncă, somn”

2 minute de citit Publicat la 23:26 06 Oct 2025 Modificat la 23:28 06 Oct 2025

Videoclipul, publicat pe Instagram, a fost vizualizat de peste 10 milioane de oameni. Foto: Instagram/Jaden Laing

Un turist australian aflat în Singapore a avut parte de o întâlnire neașteptată și emoționantă. În timp ce purta o conversație banală cu un om de serviciu, a aflat cu uimire că bărbatul are 91 de ani și încă lucrează zilnic în schimburi de 12 ore, relatează AsiaOne.

Influencerul de fitness Jaden Laing a povestit momentul într-un clip postat pe Instagram, spunând că a întâlnit „o adevărată legendă” care „muncea din greu în baie”, la centrul comercial Ion Orchard din Singapore.

În videoclip, Laing se spală pe mâini și îl întreabă pe bătrân cum îi merge ziua. Omul, îmbrăcat în uniforma de lucru și având un ecuson cu numele centrului comercial, pare să înțeleagă greșit întrebarea și răspunde simplu: „Vârsta mea? 91”.

Surprins, Laing îl întreabă din nou pentru confirmare, iar apoi îi întinde pumnul pentru un salut amical. Cei doi continuă discuția, iar bărbatul povestește că termină lucrul la ora 19:00 și că lucrează 12 ore pe zi.

„Cum reușiți să arătați atât de bine? Ce mâncați?”, îl întreabă turistul.

„Mănânc normal, ca toți ceilalți. Nu fac exerciții. Muncesc, mă întorc acasă, dorm, muncesc, dorm”, răspunde cu simplitate bătrânul.

Laing îl laudă și îi spune: „Ești un adevărat exemplu!” Apoi îi oferă bacșiș, estimat la aproximativ 200 de dolari, spunându-i: „Ia-ți ceva bun de mâncare. Ai grijă de tine. La 91 de ani, ești un soldat, frate, ești un erou”.

Bătrânul zâmbește recunoscător, dă mâna cu turistul și îl salută militărește înainte de a-și relua treaba.

Clipul a devenit viral, strângând peste 480.000 de aprecieri și mii de comentarii emoționate. Mulți internauți au fost impresionați de respectul arătat bătrânului.

„Ești un om bun. Bacșișul acela mare sigur îl va ajuta cu cheltuielile de mâncare pentru o lună întreagă”, a scris un localnic din Singapore. „Frumosul domn în vârstă era pur și simplu fericit că cineva s-a oprit să vorbească cu el și să-l întrebe sincer cum se simte. Dumnezeu să-i binecuvânteze pe amândoi”, a adăugat un alt utilizator.

Alții însă au subliniat partea tristă a poveștii: faptul că o persoană de 91 de ani trebuie încă să muncească.

„Am crescut în Noua Zeelandă, dar de fiecare dată când revin în Singapore mă întristează să văd vârstnici care lucrează în restaurante, curățenie sau strângând doze pentru reciclare. Viața la 90 de ani n-ar trebui să fie așa”, a scris un alt comentator.

Unul dintre ei a adăugat: „Când a spus ‘muncă, somn, muncă, somn’, mi s-a strâns inima. După o viață de muncă, țara lui l-a lăsat baltă”.

În Singapore, vârsta minimă de pensionare este 63 de ani, iar vârsta maximă pentru reangajare este 68. Guvernul intenționează ca până în 2030 aceste limite să fie ridicate la 65, respectiv 70 de ani.