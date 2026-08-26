A fost atât de cald în Franța, încât au eclozat puii de crocodil de Nil la o grădină zoologică, fără incubator

Premieră în Franţa: 10 pui de crocodil de Nil au eclozat din cauza valului de căldură, la o grădină zoologică. Sursa colaj foto: Facebook/La Ferme aux Crocodiles - Réserve Tropicale

Zece pui de crocodil de Nil au eclozat în mod natural într-o grădină zoologică din sudul Franţei, fără a fi nevoie de incubatoare controlate, relatează France 24. Pentru prima oară în istoria rezervației, ouăle au fost clocite fără intervenția omului, doar cu ajutorul căldurii naturale. Fenomenul a fost posibil pentru că vara a adus mai multe valuri de căldură extremă, care au ridicat temperatura suficient de mult, încât ouăle au putut să se dezvolte de la sine, așa cum s-ar întâmpla în habitatul natural al speciei.

Valurile de căldură din Franța au dus la un rezultat neobișnuit într-un parc de animale sălbatice, unde zece pui de crocodil de Nil au ieșit din ouă fără intervenția oamenilor, în premieră, a declarat directorul rezervației, Samuel Martin, miercuri.

În timp ce ouăle de crocodil de Nil se incubează în mod natural în cuiburi subterane în sălbăticie, grădinile zoologice le fac, de obicei, să eclozeze în incubatoare atent controlate, monitorizând îndeaproape temperatura și umiditatea.

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"Pentru prima dată, am avut o incubație care s-a desfășurat în întregime în condiții naturale", a declarat pentru AFP Samuel Martin, directorul rezervației aflată în Pierrelatte, un oraş din sud-estul Franței.

La Ferme aux Crocodiles se prezintă drept cel mai mare parc de animale sălbatice din Europa, axat pe reptile.

Sâmbătă, vizitatorii au alertat personalul după ce au observat 10 crocodili de Nil eclozând fără nicio intervenție umană. Însă, entuziasmul împărtășit de vizitatori și de echipa veterinară a făcut rapid loc îngrijorării.

"Procesul natural fără precedent", care a stat la baza nașterii puilor este, înainte de toate, "un indicator al schimbărilor climatice", a subliniat Samuel Martin în timpul declaraţiilor.

Un ou de crocodil de Nil trebuie menținut la o temperatură constantă de 30 - 32 de grade Celsius timp de aproximativ trei luni pentru ca embrionul să se dezvolte și să eclozeze.

Franța a trecut prin trei valuri de căldură în această vară, cu un record de 52 de zile de căldură extremă, agravată de schimbările climatice.

Vremea caldă prelungită a creat condiții ideale pentru reproducerea naturală a speciilor subtropicale, întrucât nisipul a reținut căldura acumulată în timpul zilei.

Toți cei zece pui de crocodil de Nil se simt bine, însă, vor rămâne sub atentă supraveghere, în incubator, înainte de a fi prezentați publicului.

În timp ce speciile originare din "țări foarte călduroase se simt confortabil", Samuel Martin a spus că "speciile din medii mai temperate ar fi putut avea mai mult de suferit".