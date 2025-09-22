Bailey, câinele închis „pe viață” într-un penitenciar din Irlanda de Nord, a fost eliberat: „A fost un episod rușinos”

Bailey fusese plasat în închisoarea din County Derry ca câine de sprijin pentru deținuți.Foto: Causeway Coast Dog/ Facebook

Bailey, un câine de asistență, a fost eliberat dintr-o închisoare din Irlanda de Nord, în urma protestelor activiștilor pentru drepturile animalelor. Câinele, un cocker spaniel, a fost adus în penitenciar ca parte a unui program de reabilitare a deținuților. Însă, Bailey nu pleca acasă după ce își termina „tura” de muncă, iar alarmele din închisoare, strigătele și bătăile l-au traumatizat, au spus activiștii pentru drepturile omului, care au cerut eliberarea acestuia, relatează The Guardian.

O campanie vocală pentru eliberarea lui Bailey, închis fără să comită vreo infracțiune, notează The Guardian, a culminat cu eliberarea sa din penitenciarul de securitate medie Magilligan. Câinele a ajuns acum în sânul unei familii care poate să îi acorde grija de care are nevoie.

„Bailey a ieșit din acel mediu, se află acum într-o casă de familie, cu cineva instruit să aibă grijă de el”, a declarat Jon Burrows, membru al adunării din partea Partidului Unionist Ulster (UUP), pentru Belfast Telegraph.

Bailey fusese plasat în închisoarea din County Derry ca câine de sprijin pentru deținuți. Însă, în luna august au apărut informații potrivit cărora animalul era profund traumatizat: șchiopăta și „tremura” noaptea din cauza alarmelor, țipetelor și luptelor. Relatările din penitenciar au stârnit un val de indignare,

Activștii pentru drepturile animalelor au organizat proteste sub sloganurile #alldogsmatter și #ProtectBailey și au făcut lobby pe lângă Ministerul Justiției pentru relocarea fostului animal de companie, care ar fi fost ținut în blocul H2 împreună cu deținuți violenți, inclusiv agresori sexuali și abuzatori de animale.

„După ce o fundație reputată pentru bunăstarea animalelor a refuzat să furnizeze un câine de terapie, Bailey a fost obținut pe cale informală și plasat într-un mediu de înaltă securitate, fără instruire certificată sau supraveghere pentru câinii de terapie”, a acuzat Causeway Coast Dog.

Nu a existat nicio evaluare a riscurilor sau responsabilitate, iar în loc să se întoarcă într-o casă de familie după fiecare „tură”, Bailey a fost blocat în închisoare 24 de ore pe zi, a mai spus organizația.

Ziarele irlandeze au acordat o acoperire amplă campaniei „free Bailey”, iar politicienii au intervenit. Jon Burrows, membru al adunării din partea Partidului Unionist Ulster, a declarat în adunarea de la Stormont că Bailey fusese „încarcerat pe viață”.

El a anunțat luni că câinele a fost eliberat. „Întreaga situație privind plecarea lui Bailey din închisoare va trebui examinată. Sper că se va face un efort pentru a-i găsi lui Bailey o casă permanentă. A fost un episod rușinos de la început până la sfârșit”, a spus el.

Burrows a adăugat că ofițerii de penitenciar nu aveau pregătire pentru gestionarea câinilor și că Bailey nu avusese un îngrijitor principal și nici posibilitatea de a se „recupera” într-un cadru domestic.

Ministerul Justiției a spus că nu a existat neglijență.

„Bailey este înregistrat la un cabinet veterinar local și este într-o stare bună de sănătate. Oficialii consiliului local au vizitat recent Magilligan și au confirmat că Bailey este în condiție excelentă, cazat și protejat în mod corespunzător”, se arată într-un comunicat.

Acesta a precizat că serviciul penitenciar își ia în serios datoria de a îngriji animalele.

„De mulți ani câinii joacă un rol esențial în acest serviciu, sprijinind personalul în menținerea securității și siguranței în instituții”, a adăugat ministerul.

Causeway Coast Dog Rescue a organizat luni un protest în fața zidurilor cu sârmă ghimpată ale închisorii Magilligan, afirmând că, deși Bailey este liber, reglementările și măsurile de protecție pentru alți câini și animale din închisorile Irlandei de Nord sunt inadecvate.