Ce se află în spatele atacurilor balenelor ucigașe. Oamenii de știință au o ipoteză surprinzătoare

Atacurile balenelor ucigașe asupra iahturilor care navighează în largul coastelor Spaniei și Portugaliei s-au intensificat în ultimele săptămâni, spre nemulțumirea marinarilor și a turiștilor. Cu toate acestea, experții susțin că orcile ar putea să nu fie la fel de agresive pe cât par, notează The Independent. Dimpotrivă. Oamenii de știință cred că balenele ucigașe se...joacă.

Un grup de trei orci a lovit iahtul „Lady L”, iar impactul extrem de puternic l-a făcut pe căpitanul ambarcațiunii să creadă că vasul său a fost lovit de un petrolier. Iahtul a fost izbit în repetate rânduri, iar căpitanul a fost nevoit să lanseze apelul de urgență.

„A fost înspăimântător. Ne-am gândit: dacă ne aruncă în apă, ce o să ne facă? Tocmai au aruncat un iaht de 10 tone de colo-colo, ce o să-ți facă ție?”, a spus căpitanul Samples, rememorând incidentul petrecut în largul coastelor sudice ale Spaniei.

Peste 600 de atacuri în cinci ani

Din mai 2020 și până în prezent au fost documentate peste 670 de astfel de incidente. Motiv pentru care oamenii de știință încearcă să găsească un răspuns pentru atacurile balenelor ucigașe. Vasul lovit de orci a suferit pagube în valoare de 24.000 de lire sterline și a avut nevoie de 11 luni de reparații, după ce a fost atacat în 2022.

Un incident similar a avut loc săptămâna aceasta în largul coastelor portugheze. Patru persoane au avut nevoie să fie salvați. A fost al treilea astfel de atac într-o singură săptămână.

Oamenii de știință studiază în prezent „dialectul” subacvatic pe care orcile îl folosesc, pentru a vedea dacă pot rezolva acest mister care i-a alarmat pe marinarii ce traversează Strâmtoarea Gibraltar, una dintre cele mai aglomerate rute maritime din lume.

Cercetătorii sunt convinși că orcile se joacă cu iahturile la fel cum copiii se joacă cu orice obiect la îndemână și nu cred că atunci când mamiferele marine lovesc cârmele bărcilor o fac din agresivitate, chiar dacă marinarii sunt adesea traumatizați.

Orcile comunică printr-un dialect de sunete între 1 și 50 kilohertzi, iar majoritatea pot fi auzite de oameni. Cercetătorii de la Fundația Loro Parque folosesc geamanduri plutitoare pentru a înregistra „dialectul” orcilor atunci când mamiferele marine vânează. Dr. Javier Almunia, cercetător la institutul menționat, și-a propus să compare sunetele orcilor cu cele emise în timpul interacțiunilor cu bărcile.

Oamenii de știință studiază „dialectul” balenelor ucigașe

„În unele cazuri, orca scoate un strigăt de bucurie atunci când termină de prins un ton. Odată ce îl omoară, împart hrana și este o interacțiune jucăușă. Dacă putem descoperi că, în timpul interacțiunilor cu bărcile, este același lucru, atunci vom putea înțelege mai bine situația. Este o interacțiune agresivă sau una jucăușă?”, a declarat cercetătorul pentru The Independent.

„Eu sunt mai înclinat să cred că este o interacțiune jucăușă. Când animalele se apropie de ambarcațiune, se apropie de cârmă într-un mod blând; explorează mediul. Când ai un animal de patru tone care se joacă cu un iaht cu vele, percepția pentru cei de la bord este că sunt atacați, dar dacă privești mișcările sub apă, pare un joc”, a adăugat omul de știință.

Dr. Almunia, ale cărui cercetări sunt susținute de Centrul de Conservare, Informare și Studiu al Cetaceelor, Ministerul spaniol pentru Transformare Ecologică și compania Sea Observer, spune că orcile ar putea scufunda ambarcațiuni mici dacă ar vrea, dar, în afară de câteva cazuri rare, nu au făcut asta.

Totuși, cercetătorii speră să atașeze camere video și echipamente de sunet pe orci pentru a studia sunetele emise atunci când vânează sau lovesc iahturi. De asemenea, vor să facă înregistrări folosind bărci momeală. Marinarii și-au pierdut răbdarea și au amenințat că își vor face singuri dreptate, turnând benzină sau înțepând balenele cu țepe.

Marinarii au fost sfătuiți să navigheze aproape de coastă

Alarma s-a dat și pe rețelele sociale: un grup de Facebook numit Orca Attack Reports a adunat aproape 76.000 de membri. Renaud de Stephanis, expert în comportamentul balenelor ucigașe, susține teoria că aceste animale se joacă cu bărcile cu vele. El nu crede prea mult în ipoteza conform căreia mamiferele marine își caută răzbunarea pentru daunele provocate de om.

„Sentimentul meu, după trei ani de studii cu aceste orci, este că este un joc. Pentru ele, marea este super-plictisitoare. Copiii trebuie să se joace cu orice. Orcile sunt la fel”, a spus el pentru sursa citată. Dr. De Stephanis afirmă că „interacțiunile” dintre orci și bărci au scăzut cu 80% de când Spania a sfătuit marinarii să navigheze aproape de coastă în 2022.

„Balenele pot avaria bărcile, dar este același tip de avarie ca și cum ambarcațiunea ar fi lovit un recif. Astăzi, orcile sunt ca un recif. Este doar o problemă de navigație. Dacă navighezi într-o zonă specială, o să avariezi barca. Cel mai bun mod de a evita orice problemă este să mergi aproape de coastă, la o adâncime de 30 de metri. Interacțiunile pe care le văd astăzi implică oameni care ignoră acest sfat”, a adăugat Renaud de Stephanis.