Cel mai așteptat zimbru la Rezervația Hațeg-Slivuț. Romanița este prima femelă născută după șapte ani

1 minut de citit Publicat la 16:09 18 Iul 2026 Modificat la 16:09 18 Iul 2026

În Rezervația Hațeg-Slivuț, din județul Hunedoara, s-a născut după o pauză de 7 ani primul zimbru femelă. FOTO: Facebook Directia Silvica Hunedoara

În Rezervația Hațeg-Slivuț, din județul Hunedoara, s-a născut după o pauză de 7 ani primul zimbru femelă. A primit numele Romanița O tradiție respectată în rezervație prevede ca numele zimbrilor născuți în România să înceapă cu litera "R" sau cu grupul de litere "Ro".

"După o perioadă de 7 ani în care în Rezervația Hațeg–Slivuț s-au născut doar masculi, avem, în sfârșit, un motiv în plus de bucurie!

Pe 14 iunie 2026, familia de zimbri s-a mărit cu o femelă, care a primit numele Romanița.

Totodată, pentru confortul animalelor și al vizitatorilor, încă de anul trecut, s-a realizat o nouă împrejmuire a țarcului de 3 hectare și amenajarea unei alei pietruite în jurul acestuia.

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Vă așteptăm să o cunoașteți pe Romanița și să descoperiți Rezervația de zimbri Hațeg–Slivuț!"; au transmis reprezentanții Direcției Silvice Hunedoara.

Rezervația de zimbri Hațeg–Slivuț se află în Pădurea Slivuț, la aproximativ trei-patru kilometri de orașul Hațeg, în județul Hunedoara. Este cunoscută mai ales pentru că aici a fost reintrodus pentru prima dată zimbrul european în România, după dispariția speciei din fauna țării.

Rezervația a fost înființată în 1958, când o pereche de zimbri, Podarec și Polonka, a fost adusă din Polonia. Primele animale au ajuns în Pădurea Slivuț pe 12 noiembrie 1958. Ulterior, aici s-au născut zeci de pui, iar unii dintre ei au fost transferați în alte zone, contribuind la formarea unor noi nuclee de zimbri în România, inclusiv la Vânători-Neamț și Neagra-Bucșani.

O tradiție respectată în rezervație prevede ca numele zimbrilor născuți în România să înceapă cu litera „R” sau cu grupul de litere „Ro”. Printre primii pui născuți la Hațeg s-au numărat Roman, Retezat și Romina.

Rezervația este administrată de Direcția Silvică Hunedoara, structură a Romsilva.