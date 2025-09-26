Cel mai vesel animal din lume. Oamenii călătoresc mii de kilometri pentru un selfie cu un quokka

Pe insulele din largul Australiei de Vest trăiește o mică vietate care a cucerit internetul și inimile a mii de turiști din întreaga lume: quokka. Supranumit „cel mai fericit animal din lume”, datorită expresiei sale ce pare un zâmbet permanent, acest marsupial nocturn este mai mult decât un simplu chip drăgălaș din poze, scrie WWF Australia.

De la „șobolan” la simbol al bucuriei

Quokka a fost descris pentru prima dată de un explorator olandez drept „un fel de șobolan”, însă realitatea este cu totul diferită. Aceste animale fac parte din familia Macropodidae, alături de canguri și wallaby, și se deplasează prin sărituri grațioase. Mama își poartă puiul, numit „joey”, într-un marsupiu, exact ca rudele sale mai mari.

Astăzi, populația cea mai numeroasă de quokkas se găsește pe Rottnest Island și Bald Island, lângă coasta Australiei de Vest. Există și o mică colonie pe continent, dar nicăieri altundeva în lume nu mai trăiesc aceste animale. Această raritate le face să fie o atracție turistică de neratat, chiar și celebrități călătorind special pentru a-și face un selfie cu un quokka.

Caracteristici surprinzătoare ale quokkas

Deși sunt faimoși pentru zâmbetul lor, quokkas au multe alte trăsături fascinante:

Abilități neașteptate de cățărători. În ciuda mărimii reduse, pot urca până la doi metri în copaci pentru a ajunge la frunzele preferate.

Rezistență incredibilă. Pot supraviețui săptămâni fără hrană, folosindu-se de rezervele de grăsime din coadă, și chiar luni întregi fără apă, extrăgând lichidele necesare din plante.

Spirit pașnic. Nu sunt teritoriali și trăiesc în armonie unii cu alții. De fapt, sunt atât de curioși și prietenoși, încât nu e rar să intre în magazinele de pe Rottnest Island, spre amuzamentul turiștilor.

Dieta aparte. Mestecă puțin, preferând să înghită mâncarea întreagă, pe care o regurgitează ulterior pentru a o reconsuma. O strategie care le asigură o digestie mai completă a frunzelor și ierbii.

Zâmbetul lor ascunde o realitate tristă

Deși par veseli și lipsiți de griji, quokkas se confruntă cu amenințări serioase. Distrugerea habitatului, schimbările climatice și prădătorii introduși de om i-au adus pe lista speciilor vulnerabile la dispariție, conform legislației naționale australiene.

Autoritățile și organizațiile de mediu lucrează pentru a le proteja mediul natural și pentru a controla populațiile de prădători. Însă viitorul lor depinde și de felul în care oamenii aleg să interacționeze cu ei.

Pe rețelele sociale există deja zeci de mii de postări cu hashtagul #quokkaspiration, care surprind aceste animale în ipostaze „zâmbitoare”. Totuși, biologii atrag atenția că, deși prietenoși, quokkas rămân animale sălbatice. Atingerea sau hrănirea lor nu este recomandată și poate fi chiar periculoasă.

De ce ne fascinează?

Probabil pentru că întruchipează o contradicție frumoasă: sunt mici, vulnerabili și totuși par mereu fericiți. Într-o lume grăbită și plină de stres, imaginea unui quokka cu zâmbet permanent pare un memento că bucuria se poate găsi și în cele mai simple lucruri.