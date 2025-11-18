Imagini incredibile cu un lup care folosește o metodă ingenioasă pentru a fura pește dintr-o capcană. FOTO https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ece3.72348

Un lup sălbatic din British Columbia a fost filmat în timp ce folosea un flotor și o frânghie pentru a scoate o capcană de crabi la mal. Aceasta e prima dovadă documentată de „utilizare a unui instrument” de către un lup, descoperire care a surprins comunitatea științifică, scrie The Washington Post.

Lupul părea să știe exact ce face. S-a aruncat în apă, a recuperat un flotor și l-a adus la mal. Apoi s-a întors în apă și a tras de o frânghie legată de flotor. Trăgea și făcea câțiva pași înapoi, iar apoi trăgea din nou, până când o capcană de crabi a ieșit la suprafață. Apoi a sfâșiat-o și a mâncat momeala din interior. Scena, surprinsă pe camera video pe coasta provinciei British Columbia în mai 2024, ar putea fi prima dovadă documentată a unui lup sălbatic care folosește un instrument, potrivit oamenilor de știință care au publicat filmarea luni, în revista Ecology and Evolution.

Deși inteligența lupilor este bine cunoscută, descoperirea se adaugă unei liste tot mai mari de animale capabile să folosească instrumente pentru a-și procura hrana, trăsătură considerată odinioară specific umană. „Nu este o surpriză că au capacitatea de a face asta”, a spus Kyle Artelle, ecolog la State University of New York College of Environmental Science and Forestry, autor al studiului.

Descoperirea a rezolvat, de asemenea, un mister. Membrii comunității Heiltsuk din centrul provinciei British Columbia nu înțelegeau de ce le erau stricate capcanele pentru capturarea crabului verde. Cum unele capcane erau plasate atât de adânc, cercetătorii au suspectat inițial o vidră, o focă sau alt mamifer marin. William Housty, directorul departamentului de resurse al comunității Heiltsuk, chiar a luat în calcul posibilitatea ca turiștii să fi vandalizat capcanele. Așa că, împreună cu Artelle, comunitatea a montat o cameră de supraveghere pentru a surprinde făptașul.

La o zi după instalarea camerei, aceasta a surprins lupoaica în acțiune. Eficiența cu care a scos momeala, în doar trei minute, l-a făcut pe Artelle să creadă că animalul mai făcuse asta și înainte. „Se uită direct la capcană. Fiecare mișcare este perfect adaptată pentru a o scoate cât mai repede”, a spus el.

În februarie, echipa a înregistrat un al doilea videoclip cu un alt lup, care trăgea de o frânghie legată de o capcană parțial scufundată. Camera s-a oprit înainte ca animalul să finalizeze operațiunea și să mănânce momeala. Dar ulterior, două capcane au fost găsite pe țărm cu recipientele de momeală îndepărtate.

Teritoriul tribului Heiltsuk este unul dintre puținele locuri în care lupii nu sunt hărțuiți de vânători, ceea ce le-ar putea oferi timpul necesar pentru a învăța astfel de comportamente.

Tot mai multe animale sunt observate folosind unelte. Ciorile manipulează bețe pentru a scoate larve din crăpături. Panda folosesc bucăți de bambus pentru a se scărpina. Caracatițele folosesc tentaculele altor animale ca arme improvizate pentru a-și speria prădătorii.

Videoclipul cu lupul ridică o întrebare filozofică: ce înseamnă „folosirea unui instrument”? Trebuie animalul să-l creeze sau poate fi numit „utilizator de instrumente” și atunci când folosește un obiect deja existent, ca lupul cu frânghia?