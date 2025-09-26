Imagini spectaculoase cu urșii polari care au ocupat o stație de cercetare sovietică abandonată din zona Arcticii

Urșii polari au ocupat o fostă stație de cercetare polară sovietică, abandonată de peste trei decenii și aflată pe o mică insulă situată în largul coastelor nord-estice ale Rusiei, relatează Reuters, potrivit Agerpres. Un blogger de călătorii a reușit să filmeze urșii care s-au făcut stăpâni pe clădirile împrăștiate ale stației cu ajutorul unei drone.

„O zi din viața urșilor polari de pe insula Koliuchin”, a scris bloggerul Vadim Makhorov pe pagina lui de Instagram în descrierea imaginilor spectaculoase.

Sub soarele arctic de la sfârșitul verii, pe insula Koliuchin, din Marea Ciukotsk, urșii polari se plimbat nederanjați în interiorul și în afara clădirilor împrăștiate ale stației abandonate.

Makhorov a reușit să apropie drona atât de mult de animalele sălbatice, încât mai mulți urși polari, curioși, au întins labele și aproape că au lovit-o.

„Cred că ei văd aceste case ca pe un adăpost împotriva vântului, ploii și altor lucruri. În general, se descurcă bine acolo”, a declarat Vadim Makhorov pentru Reuters.

Bloggerul a reușit să filmeze imaginile de pe insula Koliuchin de la bordul navei „Professor Chromov”. El a scris că nu departe de locul unde trăiesc urșii se află un loc de odihnă pentru morse și înoată balenele.

Oamenii de știință au părăsit stația de cercetare, care se află într-un sat abandonat, la scurt timp după dezmembrarea Uniunii Sovietice, în urmă cu peste trei decenii.