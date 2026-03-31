Incident revoltător la grădina zoologică Schönbrunn: o antilopă a fost împușcată în timpul nopții

Este revoltă la Grădina Zoologică Schönbrunn din Viena, Austria, după ce angajații au descoperit o tânără antilopă cu gât roșu, aflată în captivitate, moartă. Ancheta a scos la iveală că antilopa a fost împușcată din afara incintei parcului zoologic, relatează Agerpres.

Antilopa a fost împuşcată în noaptea de sâmbătă spre duminică, în jurul orei trei dimineaţa.

Un îngrijitor a descoperit antilopa moartă, iar un medic veterinar a efectuat o autopsie, în timpul căreia s-a constatat o plagă produsă prin împuşcare.

„Siguranţa oamenilor şi a animalelor este cel mai de preţ bun al nostru şi facem totul pentru a garanta cel mai înalt nivel de siguranţă”, a declarat directorul parcului Stephan Hering-Hagenbeck pentru APA.



Faptele au fost raportate luni poliţiei de către responsabilii parcului şi a fost deschisă o anchetă pentru acuzaţia de cruzime faţă de animale, conform codului penal austriac.



Această grădină zoologică, situată pe terenul Palatului Imperial Schönbrunn, a atras aproape două milioane de vizitatori în 2024.



Originară din Asia de Sud, antilopa cu gât roşu, cunoscută şi drept antilopa indiană (Antilope cervicapra), este o prezenţă comună în numeroase grădini zoologice.