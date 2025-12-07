„Nimeni nu știe de unde a venit”. Un animal vânat până la extincție a reapărut în Anglia, după 400 de ani

Un castor a fost văzut în Anglia la patru secole după ce specia a fost vânată aici până la extincție. Foto: X / Pensthorpe

Un castor sălbatic a fost văzut în Norfolk pentru prima dată de când specia a fost vânată până la dispariție în Anglia, la începutul secolului al XVI-lea, scrie The Guardian.

Animalul a fost filmat târând bușteni și construindu-și o colibă într-un „habitat perfect pentru castori”, pe râul Wensum, la Pensthorpe, o rezervație naturală aflată lângă Fakenham, în Norfolk.

Este pentru prima dată când un castor trăind în libertate este consemnat în acest loc de la începutul revenirii speciei în peisajul rural englez, în 2015, atunci când un grup de pui sălbatici s-a născut în Devon.

„Acest animal pur și simplu a apărut în rezervația noastră. Nimeni nu știe de unde a venit, dar a găsit ceea ce eu consider un habitat perfect pentru castori”, spune Richard Spowage, managerul rezervației. El estimează că animalul trăiește de aproximativ o lună într-o zonă izolată și aproape imposibil de străbătut din incinta parcului.

„E o porțiune de râu pe care am lăsat-o complet sălbatică”, adaugă el. „Are suficientă acoperire de arbori și credem că se aventurează și în mlaștinile din apropiere, în căutare de hrană”.

An historic moment for Norfolk - A free-living Beaver has been recorded at Pensthorpe



— Pensthorpe (@Pensthorpe) December 2, 2025

Castorul, un erbivor nocturn, taie salcii noaptea și strânge scoarță pentru a-și face provizii lângă colibă. „A apărut și face exact ce face un castor: doboară copaci și adună hrană pentru iarnă. Așa, când temperaturile scad sau când vin inundațiile, se poate adăposti în coliba lui și rămâne la căldură”, explică Spowage.

Primul indiciu că ar putea exista un castor în rezervație a apărut atunci când un voluntar a observat un ciot de copac tăiat într-o formă neobișnuită, „aproape ca un băț ascuțit”.

Inițial, Spowage s-a întrebat dacă nu cumva „vreun băiețel cu o toporișcă a ajuns prin pădure”. Dar după ce a văzut „așchii tipice de castor” la baza unui alt trunchi, a montat camere de supraveghere, care au surprins un castor singuratic plimbându-se prin pădure, noaptea.

„Este foarte greu de observat”, spune el. „A fost un moment special să-l văd acolo, trăindu-și viața, după ce nu a mai fost văzut în Norfolk de sute de ani”.