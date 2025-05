O antilopă aproape dispărută a fost fotografiată pentru prima data în Congo. Există doar câteva zeci în toată lumea

Prima fotografie cu antilopa Upemba lechwe, o specie pe cale de dispariție. Foto:

O fotografie rară surprinde pentru prima dată în viață antilopa Upemba lechwe, o specie pe cale de dispariție, considerată de mulți „uitată”. Imaginea a fost făcută în Republica Democratică Congo și ar putea fi esențială pentru salvarea ultimelor exemplare, relatează The Guardian.

Potrivit cercetătorilor, în sălbăticie mai trăiesc mai puțin de 100 de indivizi. O misiune de supraveghere aeriană în depresiunea Kamalondo, din sudul țării, a identificat doar 10 antilope. Turma a fugit rapid la apariția elicopterului, dar un singur exemplar s-a oprit pentru câteva secunde și a privit direct spre cercetători.

Acea clipă a fost suficientă pentru ca Manuel Weber, biolog în Parcul Național Upemba, să surprindă o imagine istorică – prima fotografie cunoscută cu o antilopă Upemba lechwe în habitatul său natural, de când a fost recunoscută ca subspecie, în 2005.

„A fost incredibil. Abia am dormit cu o seară înainte, de teamă că nu vom găsi niciun exemplar. Simțeam o mare presiune – dacă nu le găseam, poate că am fi fost martorii dispariției unei specii. Iar dacă nu reușeam să fac acea fotografie, nu am fi avut cum să atragem atenția lumii”, a spus Weber.

Concluziile echipei au fost publicate în African Journal of Ecology și reprezintă prima actualizare a populației acestei specii în mai bine de 50 de ani.

Weber avertizează că această antilopă este acum una dintre cele mai rare mamifere mari ale planetei și că riscă să dispară definitiv dacă nu se iau măsuri urgente. Braconajul este cea mai mare amenințare. În anii 1970 existau aproximativ 22.000 de exemplare, iar în anii '90, carnea lor era transportată săptămânal către orașul Bukama.

„Nu sunt împotriva vânătorii pentru hrană în comunitățile locale, dar acest lucru este posibil doar atunci când avem populații viabile. Întrebarea e: cum ajungem din nou acolo?”, spune cercetătorul.

Autorii raportului cer intervenții rapide pentru protejarea ultimelor exemplare rămase și speră ca această fotografie să devină un simbol care să mobilizeze sprijin internațional.

„Această imagine ar putea fi singura noastră șansă de a salva această specie”, conchide Weber.