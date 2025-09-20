O companie americană testează primul tratament anti-îmbătrânire din lume pentru câini

Compania își propune nu doar să prelungească viața câinilor, ci și să le mențină energia și starea de sănătate / foto: Getty Images

O companie americană de biotehnologie testează o pastilă menită să prelungească viața câinilor și să le mențină sănătatea odată cu înaintarea în vârstă.

Ideea unei pastile care să încetinească procesul de îmbătrânire la animalele de companie nu mai pare de domeniul fanteziei. O companie de biotehnologie din San Francisco, numită Loyal, lucrează la un tratament care ar putea adăuga câinilor câțiva ani de viață sănătoasă, scrie Indy.

Durata de viață a patrupedelor este, în medie, de 10–13 ani, ceea ce face ca o astfel de inovație să fie extrem de atractivă pentru stăpânii lor. Compania își propune nu doar să prelungească viața câinilor, ci și să le mențină energia și starea de sănătate odată cu înaintarea în vârstă.

Pentru a testa eficiența tratamentului, compania desfășoară STAY, cel mai amplu studiu clinic de acest fel realizat până acum, la care participă 1.300 de câini din SUA.

Reprezentanții Loyal au precizat că nu toți câinii incluși în program primesc medicamentul experimental -unii primesc un placebo, pentru a permite compararea rezultatelor și măsurarea efectului real al pastilei.