O familie excentrică și bogată oferă un salariu de 70.000 de euro pentru o persoană care să țină companie câinelui său

O familie excentrică și bogată din Marea Britanie caută un companion pentru câinele lor, oferind un loc de muncă cu totul neobișnuit. Persoana selectată va trebui să se mute într-o locuință de pe proprietatea familiei, doar pentru a avea grijă de animalul de companie.

Persoana care va ține companie câinelui va primi un salariu de 60.000 de lire sterline pe an (aproape 70.000 de euro) și va beneficia de cazare gratuită într-o căsuță aflată pe domeniu. Partenerii și animalele de companie sunt bineveniți, iar toate cheltuielile care țin de casă sunt acoperite, relatează Daily Mirror.

Postul este full-time, cu program de duminică până joi, între orele 9:00 și 18:00. Există însă o anumită flexibilitate, în funcție de prezența familiei pe proprietatea din Surrey.

Anunțul neobișnuit de angajare menționează: „Căutăm un companion rezident pentru câine și asistent al proprietății, de încredere și grijuliu, care să se alăture unei gospodării private de pe un domeniu.

Acest rol se concentrează pe asigurarea unei prezențe constante pe proprietate, susținerea îngrijirii și rutinei zilnice a câinelui familiei, precum și pe asistarea echipei gospodăriei cu sarcini ușoare pe domeniu”.

„Candidatul ales va acționa ca un gardian al locuinței, oferind siguranță și supraveghere atentă a proprietății atunci când proprietarii sunt acasă sau plecați. Acesta este un rol ideal pentru cineva care apreciază un mediu calm și structurat și care se mândrește cu menținerea unei locuințe primitoare și bine administrate”, se mai spune în anunț.

Principalul obiectiv al postului este grija față de câinele familiei, oferind îngrijire zilnică și companie. Responsabilitățile includ respectarea rutinei stabilite a câinelui, hrănirea, îngrijirea și asigurarea companiei animalului.

Atribuțiile mai includ monitorizarea sănătății și stării de bine a câinelui, precum și menținerea unui jurnal zilnic al acestuia. Acest jurnal cuprinde activitățile de rutină, orele de masă, plimbările și programările la veterinar, la salonul de îngrijire și la dresor, după caz.

Pe lângă îngrijirea câinelui, persoana selectată trebuie să se asigure că gospodăria „funcționează fără probleme” și este „bine întreținută”. Aceste responsabilități includ rolul de gardian de încredere al proprietății, primirea livrărilor și semnalarea oricăror aspecte care necesită atenție.

Descrierea postului, publicată pe Achieve Hospitality, clarifică faptul că acesta nu este un post de menajeră cu normă întreagă. Totuși, pot exista cerințe precum efectuarea unor comisioane, îndeplinirea unor sarcini organizatorice ușoare și ajutor în întreținerea generală a proprietății.

„Ocazional, poate fi necesar să încălziți mâncarea pregătită de bucătar, să pregătiți gustări simple și să faceți curat în bucătărie după aceea. Cautăm o persoană caldă, calmă și de încredere”, se mai spune în anunț.

Candidații ar trebui să aibă o dragoste autentică pentru câini și animale și să fie dispuși să locuiască pe proprietate. Alte calități includ organizare, discreție, seriozitate și respect pentru mediul privat al gospodăriei.

Mai multe informații despre această oportunitate neobișnuită și despre cum se poate aplica pot fi găsite pe achievehospitality.com.